Murió un ciclista tras pasar un mes en coma por sufrir un paro cardíaco durante una carrera

El italiano Kevin Bonaldo tenía 25 años y no logró recuperarse tras la descompensación sufrida al final de la competencia Sanremo en Sovizzo, provincia de Vicenza.

El ciclismo italiano está de luto. Este viernes, Kevin Bonaldo, de apenas 25 años, murió luego de pasar un mes en coma en el Hospital San Bortolo de Vicenza, al norte de Italia. El joven atleta había sufrido un paro cardíaco el pasado 21 de septiembre, justo al terminar la tradicional carrera Piccola Sanremo en Sovizzo, provincia de Vicenza.

Bonaldo, que integraba el equipo Sc Padovani Polo Cherry Bank, fue asistido de urgencia por los médicos en el lugar y trasladado de inmediato a terapia intensiva. Durante las últimas semanas, su entorno se aferró a las pequeñas señales de recuperación, pero su estado empeoró en las últimas horas y finalmente falleció.

“Hemos llevado a Kevin con nosotros en todas las carreras de este final de temporada. Desde el pasado 21 de septiembre comenzó una espera llena de inquietud que, lamentablemente, concluyó con esta trágica noticia. Nos unimos a la familia para hacerles sentir todo nuestro cariño y nuestra solidaridad en este dolor”, expresó Galdino Peruzzo, presidente del equipo, en un comunicado cargado de emoción.

Una carrera prometedora

Kevin Bonaldo era considerado una de las jóvenes promesas del ciclismo italiano. Con el Sc Padovani Polo Cherry Bank logró destacarse a nivel internacional, al conseguir un quinto puesto en la cuarta etapa de la Dookola Mazowsza en Polonia.