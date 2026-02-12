Detuvieron al delincuente que robó y apuñaló a un remisero durante un falso viaje en La Banda

Un hombre de 30 años fue detenido acusado de protagonizar un robo calificado por el uso de arma blanca en perjuicio de un remisero, en un hecho ocurrido el pasado 10 del corriente mes alrededor de las 19, en la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con la investigación, el trabajador del volante fue interceptado en inmediaciones de los barrios IV Centenario y Río Dulce. En esas circunstancias, el agresor lo habría lesionado en una pierna con un cuchillo para luego sustraerle su teléfono celular y darse a la fuga hacia el interior del barrio Río Dulce.

A partir del pedido de colaboración de la comisaría interviniente, personal del Departamento Robo y Hurto Banda (D.G.I.) inició tareas investigativas que incluyeron entrevistas, relevamientos y la extracción y análisis de imágenes de cámaras de seguridad tanto en la ciudad Capital como en La Banda. El material fílmico fue clave para identificar al presunto autor.

Con los elementos reunidos, en la jornada de hoy se dio cumplimiento a oficios judiciales de allanamiento en viviendas de los barrios René Favaloro (Capital) y Río Dulce (La Banda).

Durante los procedimientos se logró el secuestro de un cuchillo y de un teléfono celular marca Motorola, modelo Edge 30 Fusion, color azul, elementos vinculados a la causa. Asimismo, se concretó la detención del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia.

La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.