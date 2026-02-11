Robó viguetas desde una obra y su propia madre lo delató

El cuidador de la obra intentó recuperar los elementos, pero el delincuente le exigió dinero. Personal de la Comisaría 50 intervino en el caso.

Un hombre de 21 años fue aprehendido en el marco de una causa por el robo de materiales de construcción ocurrido en el barrio San Lorenzo de Las Termas de Río Hondo.

El hecho fue denunciado el 11 de febrero de 2026, luego de que un hombre de 65 años informara la sustracción de diez viguetas de cemento de cuatro metros de largo desde la vivienda de su hermano, ubicada sobre calle Mar Chiquita.

Según consta en las actuaciones, el denunciante tomó conocimiento del hecho tras ser informado por la madre del acusado, quien reconoció que su hijo, identificado como Eduardo Roberto Clemente, domiciliado en el barrio San Lorenzo, habría sustraído los elementos.

Posteriormente, personal policial de la Comisaría Comunitaria 50 inició tareas investigativas y tomó contacto con el cuidador de la propiedad, quien manifestó que, al intentar recuperar los materiales, fue interceptado por el acusado, quien le exigió dinero a cambio de devolver las viguetas, motivo por el cual decidió retirarse del lugar y dar aviso a la Policía.

Ante esta situación, los efectivos se constituyeron en el domicilio del sospechoso, donde la progenitora del mismo procedió de manera voluntaria a la entrega de los diez elementos sustraídos, los cuales fueron formalmente secuestrados y restituidos a su legítimo propietario.

Tomó intervención el fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, quien dispuso la confección del parte informativo, actas de secuestro y entrega, además de la remisión de todas las actuaciones al Ministerio Público Fiscal. Asimismo, ordenó la intervención del área correspondiente para continuar con la investigación.

El acusado quedó a disposición de la Justicia, imputado en una causa por hurto.