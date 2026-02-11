Por las protestas en Santa Fe Milei evalúa una mejora salarial para las fuerzas de seguridad

El conflicto encendió además alertas internas dentro del oficialismo. En la mesa chica del Presidente reconocen que la situación salarial es “delicada”.

Hoy 22:53

El Gobierno esperará algunas horas y luego retirará los refuerzos que había enviado a Santa Fe por el conflicto policial. El gobernador Maximiliano Pullaro anunció un aumento salarial y eso permitió destrabar la protesta.

De todas formas, el Ejecutivo quedó en alerta por la situación de las fuerzas federales.

El operativo incluyó efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Los efectivos pasaron a cubrir 16 zonas en Rosario y el Gran Rosario, cuando su presencia habitual en el marco del Plan Bandera se concentra en ocho sectores considerados “calientes” por los índices delictivos.

Los refuerzos provinieron de unidades de reserva que ya estaban apostadas en Rosario. En Balcarce 50 reconocen que esos efectivos trabajaron con sobrecarga operativa y que recibirán dos días de descanso y el pago de horas extra una vez normalizada la situación. “Todas las unidades estuvieron en la calle”, expresan.

El conflicto encendió además alertas internas dentro del oficialismo. En la mesa chica del Presidente reconocen que la relación con las fuerzas de seguridad no atraviesa su mejor momento y que la situación salarial es “delicada”. En varios despachos oficiales ya hablan de un aumento en el mediano plazo, en línea con el esquema que se evalúa para las Fuerzas Armadas.

En distintos sectores del Gobierno aseguran que hay una recomposición salarial para las fuerzas en los planes, pero remarcan que depende del visto bueno de los equipos del Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo. “Lo tenemos que hacer, pero necesitamos que nos aprueben los fondos”, agregan. Un suboficial de la PFA se encadenó la semana pasada a las rejas de la Casa Rosada y expuso sus quejas salariales.

La intención del Ejecutivo de comenzar a retirar el refuerzo en Santa Fe de forma progresiva se apoya sobre el compromiso del gobierno provincial de recomponer salarios junto con el retroceso de las sanciones administrativas y la mejora en los niveles de operatividad.

En Balcarce 50 advierten que varios mandatarios provinciales se comunicaron con interlocutores nacionales ante el temor de un “efecto contagio” en otras jurisdicciones. El recuerdo de levantamientos policiales en distintas provincias sigue presente en el análisis del entorno del presidente. “No puede escalar”, remarcan.