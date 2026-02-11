Zamora votó en contra de la reforma laboral y pidió “consenso social” para una política de Estado en empleo

El senador santiagueño manifestó este miércoles su rechazo al proyecto oficial.

Hoy 23:35

En el marco del debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, el senador Gerardo Zamora manifestó este miércoles su rechazo al proyecto oficial y advirtió que la iniciativa “no moderniza ni genera el empleo que promete”, sino que “perfora pisos salariales, precariza condiciones y restringe derechos”.

Durante su intervención en el Senado, el representante santiagueño reconoció la necesidad de avanzar en transformaciones profundas en materia laboral, aunque subrayó que deben construirse sobre la base del diálogo y el consenso.

“Hoy debatimos en el Senado de la Nación el proyecto que el Poder Ejecutivo denomina de ‘modernización laboral’. Comparto plenamente la necesidad de avanzar en reformas que permitan generar más y mejor empleo. El trabajo es la gran cuestión de nuestro tiempo y requiere respuestas responsables y sostenibles”, sostuvo.

Sin embargo, Zamora remarcó que la crisis del empleo en la Argentina es “un fenómeno multicausal” que no puede resolverse exclusivamente con cambios normativos. “No porque modifiquemos las leyes laborales el panadero o la carnicería de la esquina van a tomar un empleado más. Lo harán si venden más, si la economía crece y si existe previsibilidad”, afirmó.

En esa línea, cuestionó lo que definió como “recetas de laboratorio” y rechazó las “teorías del derrame” como solución a la problemática laboral. “La crisis del empleo es multicausal. No se resuelve exclusivamente modificando la normativa laboral”, insistió.

El senador también planteó que las reformas estructurales, especialmente en materia laboral, deben surgir de un proceso amplio de consenso social. “Sin consenso social no hay política de Estado posible. Y menos en un tema tan trascendental como el trabajo, que es la base de una sociedad civilizada”, expresó.

Zamora advirtió que los cambios impulsados “sin acuerdos amplios, nacidos en ámbitos cerrados y sin integrar plenamente al mundo del trabajo y de la producción, terminan fracasando”. Además, señaló que el proyecto en discusión no aborda de manera integral la relación entre legislación laboral, sistema tributario y sistema previsional, aspectos que consideró “clave para una solución duradera”.

“El país necesita una política de Estado en materia de empleo, capaz de generar confianza, reducir la litigiosidad y promover trabajo genuino en todas las regiones. Esa política debe nacer del diálogo y del federalismo, no de imposiciones parciales”, afirmó.

Finalmente, el legislador fundamentó su voto negativo: “Por estas razones, y desde una clara voluntad de reforma y de cambio, mi voto es en contra. Porque estoy convencido de que la Argentina necesita transformaciones profundas, pero también consensos sólidos que las hagan posibles y sostenibles en el tiempo”.