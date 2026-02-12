Conmoción en el interior: un niño de 6 años caminó solo durante la madrugada para alertar sobre la muerte de su tío

El menor fue hallado llorando en la vía pública y guió a la Policía hasta el cuerpo, que estaba a la vera de la Ruta Provincial 13. Investigan cómo se produjo el hecho.

Hoy 09:26

Una escena estremecedora se vivió en la madrugada en la localidad de Tomás Young, departamento General Taboada, cuando un niño de apenas 6 años fue encontrado solo, llorando y pidiendo ayuda en la vía pública.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con fuentes policiales, el pequeño manifestó que su tío se encontraba sin vida al costado de la ruta. Ante la advertencia, los efectivos se trasladaron hacia la banquina izquierda de la Ruta Provincial 13, en el tramo que conecta Tomás Young con Bandera, donde confirmaron la presencia del cuerpo sin vida de Exequiel Fernández (34).

El hombre estaba tendido en el suelo, con una herida de arma de fuego en el rostro. En las inmediaciones se hallaron una motocicleta Corven 150 cc de color azul, sin dominio visible, una mochila y una escopeta.

Las primeras estimaciones indican que el menor habría recorrido varios kilómetros entre la medianoche y las 2 de la mañana hasta lograr dar aviso a terceros.

En el lugar trabajaron peritos y personal policial bajo las directivas de la fiscal Alejandra Sobrero, quien dispuso las medidas iniciales para esclarecer lo ocurrido. La investigación continúa y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.