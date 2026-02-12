El tiempo para este jueves 12 de febrero en Santiago del Estero: una máxima de 32° y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió además un alerta por fuertes tormentas para la noche del jueves y madrugada del viernes.

Hoy 00:39

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este jueves 12 de febrero de 2026 en Santiago del Estero una jornada con una temperatura máxima de 32° y una mínima de 23°, con probabilidad de un 40% de tormentas aisladas durante la mayor parte de la jornada y un 70% de probabilidades de tormentas fuertes por la noche.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además, el organismo emitió alerta amarilla para los departamentos: Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín – Silípica.

El organismo indica que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

En cuanto al pronóstico extendido, para el viernes 13 de febrero se anticipa una máxima de 30° y una mínima de 23°, con probabilidades de tormentas durante toda la jornada, manteniéndose así la inestabilidad en la provincia.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.