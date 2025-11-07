El grupo terrorista Yihad Islámica Palestina entregó el cadáver de otro de los rehenes en Gaza

Un ataúd, que contenía el cuerpo de uno de los últimos seis rehenes fallecidos retenidos por Hamas y sus aliados, fue entregado por la Cruz Roja al ejército israelí y al servicio de seguridad Shin Bet.

Hoy 20:21

El grupo terrorista Yihad Islámica Palestina (YIP) entregó este viernes el cadáver de otro de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, después de hallar sus restos en la Franja de Gaza, en línea con el acuerdo firmado en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Según la información proporcionada por la Cruz Roja, un ataúd con los restos de un rehén fallecido ha sido transferido a su custodia y se encuentra en camino hacia las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en la Franja de Gaza”, indicó el Ejército israelí en un comunicado.

Un ataúd, que contenía el cuerpo de uno de los últimos seis rehenes fallecidos retenidos por Hamas y sus aliados, fue entregado por la Cruz Roja al ejército israelí y al servicio de seguridad Shin Bet.

Te recomendamos: Israel identificó los restos de los últimos tres rehenes entregados por Hamas

Será trasladado a Israel y los restos enviados para su identificación, indicó un comunicado.

“Como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros de la ‘Inundación de Al Aqsa’ —nombre oficial que dan los grupos palestinos a los ataques del 7 de octubre, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados—, entregaremos esta tarde el cuerpo de otro prisionero enemigo”, había explicado previamente el brazo armado del grupo, las Brigadas Al Quds.

El comunicado no especifica la identidad del cadáver que devolvieron este viernes, la cual se conocerá una vez lo identifique el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir (en el sur de Tel Aviv) al que será llevado una vez salga de Gaza.

Asimismo, el portavoz de Hamas, Hazem Qasem, recalcó que “los esfuerzos siguen en marcha para completar el proceso de intercambio de prisioneros con la entrega del resto de cuerpos de prisioneros israelíes, pese a las dificultades y complejidades existentes”, según informó el diario palestino Filastin.

En ocasiones, los cuerpos entregados por las terroristas gazatíes no se correspondían con ningún cautivo en el enclave.

El acuerdo entre Israel y Hamas, que incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, incluyó la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida tras el 7 de octubre, así como la entrega de los cadáveres de 28 rehenes fallecidos. Hasta el momento han sido entregados los restos de 22 personas.

Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado 285 cadáveres en línea con el citado acuerdo, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafah, en la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria.

En el enclave quedan aún seis cuerpos de rehenes (cinco de confirmarse que el entregado se corresponde con un cautivo), entre ellos el de Hadar Goldin, que lleva retenido por las milicias en la Franja desde 2014. Los demás fueron secuestrados durante el ataque de las milicias en territorio israelí del 7 de octubre de 2023.