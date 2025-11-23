Bolsonaro afirmó que quiso sacarse la tobillera por efectos de una medicación que le causó alucinaciones

El expresidente de Brasil permanece detenido en la sede de la Policía Federal mientras avanza la investigación en su contra.

Hoy 16:21

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó este domingo que, debido a la ingesta de ciertos medicamentos, entró en un estado de “paranoia” y “alucinaciones” que lo llevó a quemar con una soldadora su tobillera electrónica porque creía que dentro había un sistema de escucha.

El líder ultraderechista se sometió por videoconferencia a las preguntas de una jueza auxiliar sobre las condiciones de su arresto, tras pasar su primera noche en prisión preventiva en la sede de la Policía Federal, en Brasilia.

Tras la audiencia, la jueza auxiliar del Supremo Tribunal Federal validó y mantuvo la prisión preventiva de Bolsonaro.

La sesión de control de detención es un trámite crucial para verificar la integridad física del detenido y comprobar si se violaron sus derechos fundamentales.

La jueza auxiliar del magistrado Alexandre de Moraes, relator del proceso por el que Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por golpismo, dirigió la sesión y constató la ausencia de “abusos o irregularidades”, según el informe oficial.

El líder del Partido Liberal (PL), quien cumplió prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto en su residencia de Brasilia, fue arrestado de manera preventiva la mañana del sábado, por “riesgo concreto de fuga” y “amenaza al orden público”.

Una de las razones de la orden de prisión fue el hecho de que el ex jefe de Estado (2019-2022) confesó haber quemado con un soldador la tobillera electrónica impuesta por el alto tribunal para controlar sus movimientos.

En la audiencia de este domingo, el capitán retirado del Ejército declaró que entró en un estado de “cierta paranoia” entre el viernes y el sábado, como consecuencia de la ingesta de medicamentos recetados por distintos médicos, que provocaron reacciones adversas.

Los dos fármacos citados son pregabalina (antiepiléptico) y sertralina (antidepresivo). Bolsonaro, de 70 años, alegó también que no duerme bien y que estaba “alucinado” porque creía que en el interior de la tobillera había un sistema de escucha.

Relató que comenzó a manipular el aparato desde la tarde del viernes hasta la medianoche del sábado, cuando el dispositivo lanzó una alerta a las autoridades brasileñas, que acudieron a verificar lo sucedido inmediatamente.

El expresidente negó además que intentara quitarse la tobillera para fugarse, como sostiene el juez instructor. Tras pasar por la audiencia de control, el exmandatario recibirá este domingo la visita de su esposa, Michelle Bolsonaro.