Boca y Racing van por el boleto a la final del Torneo Clausura en un duelo imperdible

El Xeneize y la Academia se enfrentan desde las 19 en La Bombonera buscando el pasaje a la definición del próximo sábado en Santiago del Estero.

Hoy 06:08

Este domingo, desde las 19.00, Boca y Racing se miden en La Bombonera por la semifinal del Torneo Clausura. Éste será el octavo mata-mata entre ambos en los últimos 13 años y, al igual que los siete anteriores, promete estar cargado de tensión. Claudio Úbeda pondrá lo mejor que tiene a disposición, mientras que su amigo Gustavo Costas contará con algunas bajas de peso.

Boca llega a este encuentro tras encadenar seis victorias consecutivas: cuatro por la fase regular del Clausura, y las otras dos ante Talleres en octavos y contra Argentinos Juniors en semis. Más allá de que llega plagado de confianza y con un equipo que sale de memoria, tuvo pasajes donde sufrió y el entrenador deberá rever algunos aspectos de cara al clásico del próximo domingo.

La buena noticia es que recupera al último soldado que le faltaba, ya que Alan Velasco forma parte de la lista de concentrados tras entrenarse con normalidad durante la última semana y haber dejado atrás su distensión ligamentaria en la rodilla derecha. Brian Aguirre, titular hasta hace algunos partidos atrás, quedó afuera de la convocatoria. Ander Herrera, que estuvo en duda por una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo, también será de la partida.

El equipo será el mismo que viene de ganar los últimos dos partidos, pese a que en la semana se especuló con la posible inclusión de un mediocampista más y darle salida a Milton Giménez, quien está atravesando una sequía goleadora de seis partidos y ha fallado goles increíbles en el último tiempo.

Racing, por su parte, viene de atravesar dos series épicas en las que salió victorioso. En octavos, una remontada agónica frente a River: ganó 3 a 2 con un gol de Gastón Martirena a los 93 minutos que desató el delirio generalizado del Cilindro de Avellaneda. Ese recinto fue testigo del encuentro de cuartos ante Tigre que, tras un 0 a 0 en el tiempo regular y el alargue (fragmento en el que vieron la roja Martirena y Santiago Sosa por el lado de la Academia y Ramón Arias en el Matador), los dirigidos por Gustavo Costas se impusieron por penales con un imperial Facundo Cambeses.

Además de los expulsados, Racing cuenta con varios lesionados en su plantel: Matías Zaracho, Marcos Rojo y Elías Torres tampoco serán de la partida ante Boca. La buena noticia es que recuperará a Bruno Zuculini, quien sufrió una lesión en el primer tiempo ante Newell's y se perdió los dos partidos de playoffs.

Además de los cambios obligados por las rojas, Costas volvería a la línea de cinco para protegerse del poderío ofensivo de Boca, pese a que en conferencia de prensa había dicho que iba a mantener el 4-3-3. Probó con Di Césare como tercer central y sin Zuculini en la mitad de la cancha. Además, Tomás Conechny reemplazó a Santiago Solari, quien terminó con molestias el choque ante el conjunto de Victoria. Pese a esto, el ex-Defensa quiere estar sí o sí el domingo.

La posible formación de Boca vs. Racing

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos. Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

La posible formación de Racing vs. Boca

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.