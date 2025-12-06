Ingresar
En vivo: Boca y Racing van por el boleto a la final del Torneo Clausura en un duelo imperdible

El Xeneize y la Academia se enfrentan desde las 19 en La Bombonera buscando el pasaje a la definición del próximo sábado en Santiago del Estero.

Hoy 15:45

Este domingo, desde las 19.00, Boca y Racing se miden en La Bombonera por la semifinal del Torneo Clausura. Éste será el octavo mata-mata entre ambos en los últimos 13 años y, al igual que los siete anteriores, promete estar cargado de tensión. Claudio Úbeda pondrá lo mejor que tiene a disposición, mientras que su amigo Gustavo Costas contará con algunas bajas de peso

