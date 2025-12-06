“Dar continuidad a nuestro proyecto de nación”: Jair Bolsonaro designó a su hijo mayor como su sucesor político

Con un perfil más moderado que su hermano diputado Eduardo Bolsonaro, el designado se presentará a las elecciones de 2026, mientras su padre sigue preso.

Hoy 06:25

El hijo mayor del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, afirmó que su padre lo designó como su sucesor político, cuando falta menos de un año para las elecciones presidenciales en ese país.

"Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación", escribió Flávio Bolsonaro en X.

"Me coloco delante de Dios y de Brasil para cumplir esta misión", agregó.

Líder de la derecha y extrema derecha brasileñas, el ex presidente Bolsonaro entró el mes pasado en prisión en Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por golpismo. Desde agosto se encontraba en prisión preventiva domiciliaria.

Flávio Bolsonaro reaccionó así a informaciones de prensa que apuntaban ya desde hace un tiempo que su padre lo había designado para reemplazarlo como candidato presidencial.

El senador de 44 años y miembro del Partido Liberal de su padre, ha sido un fiel acompañante del ex presidente, especialmente mientras duró el juicio en su contra.

La campaña presidencial para 2026

Brasil celebrará comicios en octubre de 2026, en medio de una fuerte polarización tras la condena a prisión contra Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Lula, de 80 años, líder del Partido de los Trabajadores, ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010. Y luego de meses de especulaciones, anunció en octubre durante un viaje a Yakarta, Indonesia, su intención de volver a buscar la Presidencia, aunque después volvió a mencionarlo como una posibilidad.

Con el ex presidente Bolsonaro fuera de la carrera electoral, la derecha ha barajado otros nombres para su candidato, entre ellos el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, y la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

Hasta ahora, De Freitas ha insistido en que no tiene intención de presentarse a las presidenciales de 2026.

El ex presidente tiene otros cuatro hijos. Uno de ellos, Eduardo Bolsonaro, es un diputado radicado actualmente en Estados Unidos que libró una campaña en favor de su padre ante la administración de Donald Trump, durante el juicio.

Flávio es conocido por tener un perfil más moderado y con talento de articulador político.

Bolsonaro, de 70 años, sufre problemas de salud derivados de una puñalada que recibió en 2018 durante un acto electoral en la campaña para las elecciones de ese año, que finalmente ganó. Tras numerosas operaciones, ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente crisis de hipo y vómitos.

Los abogados han pedido prisión domiciliaria "humanitaria" para él.