Deschamps anticipó el Mundial 2026 con Francia y avisó sobre la Selección Argentina: “No hay revancha”

El técnico palpitó la próxima Copa del Mundo, pasó de página respecto a la última final en Qatar 2022 y aseguró que su país “puede ser candidato” al título.

Hoy 07:46

A medida que se acerca el Mundial 2026, las potencias empiezan a perfilarse como candidatas. Además de la Selección Argentina, defensora del título y líder de las Eliminatorias, aparecen otras favoritas como España y Francia, cuyo entrenador Didier Deschamps analizó lo que se viene y dejó una frase contundente sobre la final perdida en Qatar 2022.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El técnico francés evitó relacionar la próxima Copa del Mundo con lo ocurrido en el Lusail. Recordó que su equipo cayó por penales ante Argentina y aseguró que esa historia está cerrada. “No hay revancha en el fútbol. Argentina ganó y ya no podemos hacer nada. Esta es una nueva competencia y vamos a tratar de llegar lo más lejos posible”, afirmó.

Respaldado por una clasificación sólida en Europa, Deschamps se mostró optimista. Desde lo más alto de su zona en las Eliminatorias, sostuvo: “Francia puede ser candidata. Como en cada Copa del Mundo hay entre seis y siete equipos que pueden ganarla, pero al final gana solo uno. Para ser el mejor hay que ganar ante todos”.

El torneo de Estados Unidos, México y Canadá marcará también el final de ciclo del entrenador. A sus 57 años, confirmó que será su última participación mundialista al mando de Francia, luego de un proceso que comenzó en 2012 y que incluyó el título del Mundial 2018, la Nations League 2020/21 y dos finales más: la Eurocopa 2016 y Qatar 2022.

En ese horizonte aparecen otras despedidas de peso. Tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo afrontarán su última Copa del Mundo, un hecho que Deschamps destacó por la huella que ambos dejaron: “Son dos jugadores que han marcado el fútbol internacional por más de 15 años; sin duda, será especial para ellos”.

Con este panorama, Francia se alista para una nueva aventura mundialista, mientras el entrenador busca cerrar su ciclo dejando nuevamente al equipo galo en los primeros planos.