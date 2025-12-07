Cami Homs celebró sus 28 años mientras espera la llegada de su bebé

En la cuenta regresiva para recibir a su tercer hijo, el primero junto al “Principito” Sosa, la modelo organizó una celebración al aire libre que fue a todo trapo. ¡Mirá!

Hoy 08:02

Cami Homs dejó en claro que atraviesa uno de los capítulos más felices de su vida al celebrar sus 28 años con una reunión que dio que hablar. A tan solo días de dar a luz a su tercer hijo, el primero junto al futbolista José “Principito” Sosa, la modelo reunió a sus otros hijos, fruto de su relación con Rodrigo de Paul, Francesca y Bautista, a su pareja y a sus amigas más cercanas para una noche a pura emoción.

El festejo se llevó a cabo en un espacio al aire libre que combinó elegancia y clima veraniego. Luces led colgantes, mesas delicadamente armadas y una ambientación cálida hicieron que el sitio pareciera sacado de Pinterest.

Fiel a su estilo, Cami apostó por un vestido corto y translúcido en tonos violetas y azules que dejaba ver su pancita de embarazo. El escote pronunciado, los hombros descubiertos y las sandalias bajas completaban un outfit cómodo, fresco y sobre todo, veraniego.

Durante la noche, la modelo compartió varios momentos a través de Instagram: se la vio cantando, riendo y hasta trepada a una silla en plena euforia, mientras su grupo de amigas la alentaba y registraba cada instante de felicidad.

El momento más tierno apareció después de que la modelo soplara las velitas. Fue en ese momento, cuando José Sosa se acercó para darle un beso que selló el gran presente que viven como pareja.