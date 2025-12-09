Luis Caputo anticipó que espera recaudar US$1000 millones con el nuevo bono en dólares

El ministro de Economía de la Nación se refirió a la emisión de los títulos en moneda extranjera que licitará este miércoles 10 de diciembre.

Hoy 11:46

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Gobierno buscará captar US$1000 millones con la colocación del nuevo bono en dólares a una tasa por debajo del 9% anual. Lo dijo ante empresarios en un evento organizado por Grupo IEB.

“Nosotros estamos buscando sumar US$1000 millones a una tasa por debajo del 9%. Ese es nuestro objetivo“, planteó el jefe de Hacienda. Este miércoles 10 de diciembre se realizará la primera emisión de un título en dólares en siete años.

Caputo explicó que la colocación del Bonar 2029 forma parte de una estrategia financiera que incluyó conversaciones con bancos internacionales, que ofrecieron un préstamo de hasta US$7000 millones de dólares.

La intención del equipo económico que lidera Caputo es cubrir con esa colocación los vencimientos de deuda de principios del 2026 que suman US$4300 millones.

En otro tramo de su discurso, el funcionario justificó la falta de acumulación de reservas. Para el Gobierno, debe estar acompañado del aumento de la demanda de dinero.

“Lo que nosotros tratamos de lograr es que esa acumulación de reservas sea lo más ordenada y barata posible. Es decir, que no tenga un costo financiero asociado”, sostuvo el ministro.