Que pasó con la estrella de OnlyFans, Bonnie Blue, que podría quedar presa hasta 15 años en Tailandia

Hoy 16:04

La actriz de cine para adultos Bonnie Blue, cuyo nombre real es Tia Billinger, enfrenta una posible condena de hasta 15 años de prisión y una multa que podría alcanzar los 6.000 millones de rupias (aproximadamente $541.000 dólares) tras ser detenida en Bali la semana pasada. La policía local la acusa de violar la estricta ley anti-pornografía de Indonesia. Junto a Blue, fueron arrestados 17 turistas, de los cuales 15 australianos ya han sido liberados, en el marco de una operación que ha reavivado el debate sobre la aplicación de las leyes indonesias a extranjeros y creadores de contenido.

Las autoridades de Bali incautaron una considerable cantidad de pruebas durante la detención. Entre los objetos requisados se encuentran cámaras de video profesionales, grandes cantidades de preservativos y medicamentos para la disfunción eréctil, así como una pequeña camioneta azul rotulada con el nombre “Bonnie Blue’s BangBus”. Además, la policía señaló la existencia de publicaciones en la cuenta de Instagram de la actriz, donde se la observa invitando a jóvenes mayores de 18 años a participar en actividades de contenido pornográfico. Todo esto se produjo tras una denuncia presentada por ciudadanos preocupados, según detalló New York Post.

Las opciones de Bonnie Blue

El futuro legal de Blue permanece incierto. Philo Dellano, socio gerente de la firma PNB Immigration en Yakarta, especializada en asesoría a extranjeros en Indonesia, considera que la deportación podría ser el desenlace más probable. “Ella está detenida por la policía, lo que significa que pueden proceder a procesarla. Pero en mi opinión, si existe una ‘mano invisible’ que solicita su deportación, puede ser transferida a la oficina de inmigración más cercana y expulsada del país”. El abogado añadió que, en ocasiones, la industria del entretenimiento para adultos está controlada por intereses que buscan obtener beneficios, lo que podría influir en la decisión de las autoridades. Dellano sugirió que la notoriedad mediática del caso podría llevar a que las autoridades esperen a que la atención disminuya antes de tomar una decisión definitiva, posiblemente en los primeros meses del próximo año.

No obstante, otros expertos legales advierten que la deportación no es el único escenario posible. Krist Andi Ricardo Turnip, abogado de Malekat Hukum International Law Firm en Bali, sostiene que cualquier extranjero sospechoso de infringir la Ley de Pornografía de Indonesia puede ser procesado penalmente. “En mi opinión como profesional del derecho, cualquier ciudadano extranjero sospechoso de violar la Ley Número 44 de 2008 sobre pornografía puede ser procesado en Indonesia”, afirmó Turnip.

“Esto se basa en el principio de territorialidad, que obliga a toda persona dentro del territorio indonesio a someterse a la ley local, sin excepción”. Turnip precisó que, si se demuestra la creación, exhibición o distribución de contenido pornográfico en Indonesia, la persona puede enfrentar hasta 12 años de prisión. Además, las autoridades podrían aplicar la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE) o disposiciones sobre decencia del código penal, dependiendo de la solidez de las pruebas. “Si la evidencia es contundente, el caso puede llegar a los tribunales penales. Pero si se considera más adecuado desde el punto de vista administrativo, el gobierno podría optar por la deportación a través de la autoridad migratoria”, concluyó.

Las estrictas leyes de Indonesia contra la pornografía

El caso de Blue no es un hecho aislado en Bali. En septiembre, una ciudadana estadounidense identificada como JRG fue deportada tras organizar un retiro de “maestría en intimidad” en una villa de lujo en Seminyak, actividad que violaba las condiciones de su visado y las normas locales. El año anterior, una ucraniana y su hijo pequeño fueron expulsados del país después de que la mujer, residente en Bali con un permiso de estancia limitado, fuera arrestada por presuntamente filmar contenido pornográfico en una villa de Ubud. Además, en diciembre de 2024 y marzo de 2023, varios ciudadanos rusos fueron arrestados y deportados por actividades relacionadas con la prostitución o el trabajo sexual comercial, infringiendo los permisos de residencia. Uno de los casos más notorios ocurrió en mayo de 2022, cuando la influencer rusa Alina Fazleeva y su esposo fueron deportados y vetados durante seis meses tras posar desnudos junto a un árbol sagrado para los hindúes balineses.

La ley anti-pornografía de Indonesia, vigente desde 2008, se aplica con rigor tanto a nacionales como a extranjeros. Las sanciones pueden incluir largas penas de prisión y cuantiosas multas, y la decisión entre procesar penalmente o deportar a los acusados suele depender de factores legales y administrativos, así como de consideraciones externas que no siempre resultan evidentes.