Quizo agarrar la onda verde: un paracaidista quedó atrapado en un semáforo

Video. El hecho ocurrió en una zona céntrica de la ciudad de México. Una vez liberado, el hombre se retiró caminando del lugar, sin que se registraran incidentes adicionales en la zona.

Hoy 09:42

Un hombre protagonizó un inusual aterrizaje durante la madrugada de este martes al descender en paracaídas sobre una avenida del centro de la Ciudad de México y quedar enganchado en un semáforo. El episodio fue registrado por las cámaras de monitoreo urbano y se viralizó rápidamente en redes sociales.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Balderas y avenida Juárez, una zona céntrica de la capital mexicana. Según informó El País, el aterrizaje se produjo durante la madrugada del martes y fue detectado por el sistema de videovigilancia del centro de monitoreo de la ciudad.

En el video se observa al hombre descender hasta que el paracaídas queda atrapado en el semáforo y resbala por un momento sobre el asfalto. Ileso, intentó liberarse del equipo con la ayuda de varias personas que se acercaron rápidamente al lugar y lograron desprender el paracaídas.

Las imágenes del episodio circularon con rapidez en redes sociales debido a lo inusual de la escena, ocurrida en el centro de la ciudad.