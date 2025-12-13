“Se le explotaba el corazón”: el crudo relato del mozo que le salvó la vida a Joaquín Levinton

Richard es uno de los mozos del bar de Palermo donde se encontraba el reconocido artista y habló sobre el momento previo y posterior al infarto que sorprendió a todos los fanáticos.

Hoy 07:00

La noticia del infarto que sufrió Joaquín Levinton mientras se encontraba en Timón, un bar de Palermo, generó preocupación apenas se conoció. Son esos hechos imprevisibles que irrumpen sin aviso y recuerdan lo frágil que puede ser todo, incluso para figuras acostumbradas al ritmo intenso de la vida pública.

El músico fue asistido de inmediato y trasladado al Hospital Fernández por el SAME, que actuó con rapidez para estabilizarlo. Gracias a la atención médica oportuna, Levinton pudo mantenerse consciente, lo que llevó alivio tanto a su entorno como a sus seguidores.

Pero el gran responsable de que Joaquín siga con vida es Richard, el mozo del lugar que lo asistió de inmediato. “Vino anoche tipo dos y media de la mañana. Ya vino descompensado, vino afligido porque se sentía mal, tenía un dolor en el pecho”, comenzó diciendo en LAM (América TV).

Richard aclaró que Joaquín no entró al lugar a consumir: “Ingresó a pedir ayuda. Vino a pedir agua porque se sentía mal. Lo vimos muy mal, estaba transpirado muchísimo. Le dimos agua y decía ‘me duele el pecho’. Le dijimos: ‘Quedate tranquilo, no te vamos a dejar ir’”.

La reacción de parte del personal del bar fue inmediata: “Llamamos al SAME rápido, por suerte vino rápido”, explicó. Y siguió: “Me di cuenta de que tenía un pico de presión. Tenía 16.10, muchísimo. Se le iba a explotar el corazón en cualquier momento”.

Al llegar la ambulancia, los médicos confirmaron el cuadro: “Le dijeron que tenía un pico de presión y que lo tenían que llevar al hospital. Se levantó por sus propios medios y se fue bien… pero ya con un preinfarto”, cerró.