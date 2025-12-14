El Gobierno aguarda con expectativa los próximos datos del INDEC

El organismo difundirá el PIB del tercer trimestre y la inflación mayorista de noviembre. Los indicadores servirán para evaluar la evolución económica.

Hoy 18:43

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer esta semana el indicador del PIB del tercer trimestre, uno de los datos más relevantes del calendario económico de diciembre y clave para el análisis del crecimiento de la actividad.

El informe abarcará el período comprendido entre julio y septiembre, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y cambios en la política económica.

El organismo conducido por Marco Lavagna iniciará la penúltima semana del año con la difusión de una batería de estadísticas, entre las que se destacan el Producto Interno Bruto y la inflación mayorista de noviembre. El último registro disponible, correspondiente al segundo trimestre, mostró una leve contracción del 0,1% respecto al trimestre previo, aunque una suba del 6,3% en la comparación interanual.

En paralelo, los números fiscales generan preocupación en el Ejecutivo. La recaudación tributaria de noviembre cayó por cuarto mes consecutivo, afectada principalmente por la quita de retenciones al sector agropecuario. En términos reales, la baja fue del 8,7% interanual, con un total recaudado de $15.598.232 millones durante el anteúltimo mes del año, lo que profundiza el impacto sobre las cuentas públicas.

Además del PIB tercer trimestre INDEC, el organismo estadístico publicará otros indicadores clave correspondientes a noviembre, como la canasta de crianza, el costo de la construcción, la inflación mayorista y los datos de comercio exterior. En el frente cambiario, el dólar oficial abrirá el lunes 15 a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, mientras que el blue cotiza a $1.425 y $1.445 respectivamente, en un escenario de expectativas económicas cruzadas por los próximos datos oficiales.