Sofía Gonet se quebró en MasterChef y abandonó la grabación tras el escándalo con Homero Pettinato

Yanina Latorre reveló detalles inéditos del detrás de escena y contó cómo atraviesa La Reini el conflicto mediático con el humorista.

Hoy 23:38

El conflicto entre Sofía Gonet y Homero Pettinato sumó un nuevo y llamativo episodio. En medio de la exposición por los chats que ambos hicieron públicos, la influencer vivió un momento de fuerte angustia durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde no pudo contener las lágrimas y debió abandonar el set.

Quien aportó información clave fue Yanina Latorre, que coincidió con Gonet el lunes 15 durante la jornada de grabación del reality. Según relató la panelista, en un primer momento la joven se mostró entera y segura de sus decisiones. “La vi bien, me dijo que no estaba arrepentida de nada y que lo volvería a hacer”, contó.

Sin embargo, la situación cambió abruptamente con el correr de las horas. De acuerdo al testimonio de Latorre, Sofía terminó quebrándose en pleno rodaje. “En el medio de la grabación se puso a llorar, tuvo que abandonar el set y después volvió”, reveló, dejando en evidencia el impacto emocional que le generó la polémica relación con Pettinato.

El episodio expuso el costado más vulnerable de La Reini, que continúa en el centro de la escena mediática mientras el escándalo con Homero Pettinato sigue dando que hablar.

