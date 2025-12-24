Ingresar
Papá Noel recorrió las calles de Santiago del Estero en su “mototrineo” y repartió sonrisas

El famoso Santa de los santiagueños recorrió distintos barrios de la zona norte, repartiendo presentes y momentos de emoción entre los niños. Mirá.

Hoy 09:36
Papá Noel Santiago

El trineo volvió a transformarse en moto y la magia de la Navidad recorrió las calles de Santiago del Estero. En la noche del martes, el famoso Papá Noel de los santiagueños salió una vez más a repartir regalos, alegría y sonrisas a los más chicos.

Disfrazado con el tradicional traje rojo, Papá Noel visitó distintos sectores de la zona norte de la ciudad, pasando por barrio Los Lagos, Aeropuerto y Los Mojones, donde fue recibido con aplausos, saludos y la emoción de niños que no dudaron en acercarse para sacarse fotos y recibir su obsequio.

La iniciativa no es nueva. Desde hace más de seis años, este Papá Noel se convierte en un clásico de cada Nochebuena. Según cuentan sus familiares, lo hace por una razón simple pero poderosa: “Lo que más ama es poder sacarle una sonrisa a cada niño y entregarles un presente”.

Las imágenes y videos registrados durante el recorrido reflejan escenas llenas de ternura: chicos corriendo detrás de la moto, abrazos espontáneos y miradas cargadas de ilusión. Esta vez no hubo renos ni trineo, pero sí dos ruedas, bocinazos y un espíritu solidario intacto.

Una historia que ya forma parte de la Navidad santiagueña y que demuestra que, a veces, la verdadera magia no necesita más que voluntad, empatía y ganas de compartir.

