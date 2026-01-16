Detienen a una pareja mientras hacían "delivery" de cocaína a bordo de su moto

Una mujer y un hombre fueron arrestados en La Banda mientras se desplazaban en una motocicleta y transportaban 67 bagullos de cocaína, más de $643.000 en efectivo y una balanza digital.

Hoy 06:58

Por orden de la fiscal Virginia Abrate, integrante de la Unidad de Narcomenudeo, una pareja fue detenida tras ser descubierta aparentemente realizando delivery de cocaína en una motocicleta.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 0.45 del miércoles, cuando efectivos de la Comisaría 15 realizaban recorridos preventivos por inmediaciones de calle Garay, y al llegar a la intersección con Ituzaingó observaron a dos jóvenes en actitud sospechosa.

Tras identificarlos, los uniformados establecieron que se trataba de una mujer de 38 años y un hombre de 43, ambos con domicilio en el barrio Palermo de La Banda, quienes circulaban en una moto Honda Storm.

Al solicitarles que exhibieran sus pertenencias, la mujer abrió la riñonera que llevaba puesta y dejó al descubierto 67 bagullos con sustancia tóxica, dos teléfonos celulares y $643.200. Por su parte, el hombre extrajo de sus bolsillos una balanza digital de precisión —con pilas colocadas y restos de sustancia blanquecina—, además de un celular y $7.100.

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas acudieron al lugar y, tras los análisis de campo, confirmaron que se trataba de cocaína de máxima pureza, con un peso total de 16,98 gramos. También verificaron que los restos hallados en la balanza correspondían a la misma sustancia.

Informada de la situación, la fiscal Abrate dispuso la inmediata aprehensión de ambos implicados y el secuestro de la droga, el dinero y todos los elementos relacionados con la causa.