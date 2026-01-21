Playas no aptas para el baño: advierten sobre casos de gastroenteritis en el sur de Brasil

Recomiendan extremar precauciones en la temporada alta. Un informe ambiental del estado de Santa Catarina identificó sectores costeros con presencia de la bacteria Escherichia coli.

La temporada turística en Florianópolis presenta un escenario de riesgo sanitario. El último informe del Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina (IMA), estado donde se encuentra la ciudad costera confirmó que más de un tercio de los puntos monitoreados en las playas de la región presentan condiciones no aptas para el baño, con focos de contaminación por la bacteria Escherichia coli en zonas de alta concurrencia turística.

Las autoridades insisten en la importancia de que los visitantes consulten el estado actualizado del agua antes de ingresar al mar, en especial tras lluvias intensas y cerca de desembocaduras de ríos o canales. Esto se debe a que la exposición a este patógeno a través de la ingesta accidental de agua contaminada puede tener efectos negativos severos para la salud.

El aumento de casos de enfermedades diarreicas agudas, un grupo de infecciones gastrointestinales que provocan diarrea, vómitos y dolor abdominal, y la identificación puntual de sectores contaminados obligan a reforzar las medidas de prevención. Se reportaron 10.649 de estos episodios en Santa Catarina en lo que va del año, según el tablero oficial del Ministerio de Salud de Brasil, que utiliza el sistema nacional de vigilancia SIVEP-DDA/Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA).

La combinación de datos ambientales y sanitarios permite comprender mejor el riesgo y tomar decisiones informadas para evitar complicaciones durante las vacaciones.

Cuál es la situación en Florianópolis

El Informe de Balneabilidad Nº10–Temporada 2025/2026, elaborado por el IMA, detalló que de los 260 puntos monitoreados en las playas de Santa Catarina, un 34,23% resultó no apto para el baño, lo que representa 89 sectores con niveles de Escherichia coli superiores a los permitidos por la Resolución CONAMA nº 274/2000.

Esta normativa establece que un área solo se considera apta si, en al menos el 80% de las muestras de las últimas cinco semanas, se registran menos de 800 Escherichia coli por 100 mililitros; si se superan estos valores, o si una muestra individual excede los 2.000 Escherichia coli por 100 mililitros, el lugar se clasifica como no apto.

Florianópolis, epicentro del turismo en la región sur de Brasil, refleja la tendencia: 29 puntos de muestreo en la ciudad fueron clasificados como “impropios”, mientras que 59 resultaron aptos.

El informe subraya que la contaminación no afecta a playas enteras, sino a tramos puntuales, especialmente cerca de desembocaduras de ríos, canales pluviales y zonas urbanas con alta presión cloacal.

En Jurerê y Praia Mole, todos los puntos analizados durante la semana del 13 de enero fueron clasificados como aptos para el baño, según los parámetros microbiológicos exigidos por la legislación ambiental. En contraste, en Joaquina, el punto monitoreado frente al puesto de salvavidas arrojó valores que determinan la condición de no apto, lo que obliga a desaconsejar el ingreso al agua en ese sector.

En Praia da Daniela, la mayor parte de los tramos monitoreados mantiene una calidad de agua adecuada, mientras que en Canasvieiras solo un punto, frente a la Rua Acary Margarida, resultó no apto, y el resto de los sectores presenta condiciones seguras para los bañistas. Por su parte, en Ingleses, la calidad del agua depende de la cercanía con el río Capivari y las descargas pluviales, lo que explica la clasificación de algunos tramos como impropios y de otros como propios.

Zonas como Praia Brava, Lagoinha do Norte y Santo Antônio de Lisboa muestran también escenarios contrastantes. En Praia Brava, la mayoría de los puntos cumplen con los criterios sanitarios, con excepción de áreas específicas junto a desembocaduras de riachuelos. En Santo Antônio de Lisboa, los dos puntos analizados se consideran aptos para el baño, mientras que en Lagoinha do Norte se recomienda atención especial a sectores cercanos a la salida de la laguna, donde pueden producirse episodios puntuales de contaminación.

Qué es la gastroenteritis y cuáles son sus síntomas

Las enfermedades diarreicas agudas forman parte de un grupo de infecciones gastrointestinales caracterizadas por “la ocurrencia de al menos tres episodios de diarrea aguda en 24 horas”, explica el Ministerio de Salud de Brasil. Estos cuadros pueden incluir disminución de la consistencia de las heces, aumento de la frecuencia evacuatoria, náuseas, vómitos, fiebre y dolor abdominal. En casos más graves, pueden presentarse sangre o moco en las heces, fenómeno conocido como disentería.

La mayor parte de los episodios se resuelve en menos de dos semanas y son autolimitados, aunque existe riesgo de deshidratación grave, especialmente en niños y adultos mayores. El ministerio brasileño advierte: “El paciente con diarrea debe estar atento y buscar atención inmediata si presenta empeoramiento, vómitos repetidos, mucha sed, sangre en las heces o disminución de la orina”.

La gastroenteritis puede tener origen infeccioso (virus, bacterias, parásitos), químico o estar asociada a medicamentos y enfermedades crónicas. La Escherichia coli, bacteria presente en el intestino de personas y animales, es una de las causas más frecuentes de cuadros graves cuando ciertas cepas contaminan el agua o los alimentos. Según Mayo Clinic, la infección por E. coli O157:H7 puede causar “cólicos abdominales intensos, diarrea con sangre y vómitos”. Los síntomas suelen aparecer entre uno y cuatro días después de la exposición.

El diagnóstico definitivo requiere estudios de laboratorio, aunque no siempre se logra identificar el agente causal, ya que la recolección de muestras de heces no resulta habitual en todos los pacientes. El Ministerio de Salud de Brasil subraya la importancia de la hidratación como medida principal de tratamiento, con la administración de soluciones de rehidratación oral o fluidos intravenosos en casos graves.

Cómo prevenir la gastroenteritis y mapa de balneabilidad

La principal medida de prevención recomendada por el Ministerio de Salud de Brasil consiste en evitar el contacto con agua considerada no apta en los informes oficiales. Desde el IMA resaltan la importancia de que cada visitante verifique el estado actualizado de cada playa y sector antes de ingresar al agua, ya que la clasificación puede cambiar semana a semana.

Insisten en extremar los cuidados durante las 24 a 48 horas posteriores a lluvias intensas, momento en que aumenta el arrastre de contaminantes hacia el mar y los riesgos para la salud. El mapa actualizado de balneabilidad puede consultarse en el portal oficial donde se informa el estado puntual de cada punto de muestreo. La información se actualiza semanalmente.

Las acciones individuales incluyen lavar siempre las manos con jabón y agua limpia, antes y después de preparar o consumir alimentos, tras ir al baño o tocar superficies potencialmente contaminadas. El Ministerio de Salud recomienda “tratar el agua antes de consumirla” por medio de filtrado, hervido o adición de hipoclorito de sodio al 2,5%, y guardar el agua en envases limpios y con tapa.

En cuanto a la alimentación, se aconseja evitar alimentos crudos o mal cocidos, especialmente carnes y mariscos, y lavar frutas y verduras con agua segura. El IMA sugiere prestar atención a señales como cambio de color en el agua, presencia de olor desagradable o visualización de algas flotantes y evitar el contacto en caso de observar esas condiciones.

El monitoreo continuará hasta marzo, cuando desciende la afluencia turística. La autoridad ambiental reitera la necesidad de consultar el estado actualizado de cada playa antes de bañarse y reportar cualquier incidente sanitario a la Vigilancia Sanitaria local.