En medio del conflicto legal, salieron a la luz mensajes privados entre Taylor Swift y Blake Lively sobre Justin Baldoni

Los textos citados en los archivos judiciales mostraron que Swift escribió a Lively en diciembre de 2024 que “esta p*rra sabe que algo se viene porque ya sacó su violín diminuto”.

Hoy 19:52

El intercambio privado de mensajes entre Taylor Swift y Blake Lively quedó expuesto en documentos legales, donde la cantante supuestamente llamó “p*rra” a Justin Baldoni y mencionó un “violín diminuto” en medio de la disputa por la película Romper el círculo (It Ends with Us).

Dicho episodio se dio durante el proceso judicial que involucró a Lively y Baldoni, y reveló detalles de la relación entre las celebridades.

Los textos citados en los archivos judiciales mostraron que Swift escribió a Lively en diciembre de 2024 que “esta p*rra sabe que algo se viene porque ya sacó su violín diminuto”, según fragmentos presentados por la defensa de Baldoni.

Los abogados de la actriz no negaron la existencia de esa frase, aunque argumentaron que no demostraba que ambas conversaran sobre la inminente publicación del reportaje de The New York Times.

En otra parte del intercambio, Lively pidió a la cantante que respaldara una versión modificada del guion de la película, incluso sin haberlo leído.

El equipo legal de Justin Baldoni alegó este hecho, y Taylor Swift respondió que haría cualquier cosa por su amiga.

Los representantes de Blake Lively rechazaron que esto significara un apoyo incondicional o que la artista hubiera impulsado el nuevo borrador.

La relación entre Lively y Swift se vio afectada por el litigio, según fuentes citadas por People.

Los mensajes mostraron que Lively llamó a Baldoni “este imbécil director de mi película”, y en tono sarcástico lo definió como “payaso” y “alguien que ahora se cree escritor”.

La protagonista de Romper el círculo también compartió con la cantante que fue “tan heroica hoy” y que le contó cada detalle a Ryan Reynolds, además de asegurarle que es “la mejor amiga del mundo”.

La filtración incluyó también un intercambio donde Lively se refirió a Swift y a su esposo Reynolds como sus “dragones”, en una clara alusión a Game of Thrones.

Explicó que esos “dragones” protegían tanto a ella como a quienes defendía, asegurando que todos se beneficiaban de tenerlos cerca y prometiendo a Baldoni que él también obtendría ese beneficio.

El conflicto legal comenzó en diciembre de 2024, cuando Blake Lively denunció a Justin Baldoni por acoso sexual y represalias.

El director negó las acusaciones y respondió con una contrademanda por USD 400 millones, aunque el juez federal Lewis J. Liman terminó desestimando ese reclamo en junio de 2025.

Pese a la resolución parcial del caso, el proceso judicial continuó captando la atención del público debido al involucramiento de figuras tan reconocidas.

En mayo de 2025, los abogados de Baldoni intentaron citar a Swift como testigo, debido a las menciones recurrentes de su nombre en el conflicto.

Una portavoz de la cantante aclaró que Taylor Swift nunca pisó el set de esta película, no participó en las decisiones de reparto ni creativas, no compuso la música, no vio ningún corte ni hizo comentarios sobre la película, y ni siquiera la vio hasta semanas después de su estreno público.

El entorno de la cantante recalcó que su contacto con Romper el círculo se limitó a autorizar el uso de una de sus canciones, como hicieron otros 19 artistas, y consideró que la citación buscó usar el nombre de Taylor para atraer atención mediática.

Por su parte, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, explicó a TMZ que el director solo buscaba limpiar su nombre y contar su versión en el tribunal, afirmando que “quiere que salga la verdad y hacerlo de la manera adecuada”.

Freedman insistió en que el actor y cineasta esperaba su momento para hablar ante la justicia y exponer su versión de los hechos.

El juicio quedó programado para el 18 de mayo y se espera que revele más detalles sobre la relación entre las partes y la producción del film.