El Tribunal de Disciplina otorgó la amnistía y los sancionados podrán jugar la primera fecha del Apertura

A través de un nuevo boletín oficial, la AFA confirmó el indulto general para los futbolistas que arrastraban sanciones de la temporada 2025, una medida que impacta en todas las categorías.

Hoy 14:32

Finalmente hubo definición y el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió aplicar una amnistía general en el fútbol argentino. Mediante un nuevo boletín oficial, se confirmó que todos los jugadores sancionados durante la temporada 2025 quedarán habilitados para disputar el inicio del Torneo Apertura, tras el pedido sostenido de los clubes y una reunión inconclusa del Comité de la Liga Profesional en Puerto Madero.

La resolución se oficializó a pocas horas del arranque del certamen —que se abre con Aldosivi-Defensa y Justicia— y tiene alcance general. La medida se aplicará en todas las competiciones organizadas por la AFA, incluyendo Primera División y el Ascenso, dejando sin efecto las sanciones pendientes para evitar “asimetrías competitivas” derivadas del calendario, según explicó el propio TDD.

Uno de los clubes directamente beneficiados es Estudiantes, que podrá contar con todos sus futbolistas sin restricciones. El equipo de Eduardo Domínguez recuperó a los jugadores que habían sido sancionados con dos fechas tras el episodio ante Rosario Central en Arroyito, entre ellos Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwin Cetré, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain y Lucas Alario.

La amnistía también alcanzó a jugadores y entrenadores de otros clubes, como César Ibáñez (Huracán), Ricardo Zielinski (Belgrano), Ramón Arias (Tigre), Guillermo Barros Schelotto (Vélez) y Jhohan Romaña (San Lorenzo). Además, se levantaron sanciones en la Copa Argentina, entre ellas las que pesaban sobre futbolistas y el DT de Independiente Rivadavia, sancionados tras los incidentes en la final ante Argentinos Juniors.