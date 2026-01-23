Espectacular video: militares franceses abordaron a un petrolero fantasma de la flota de Putin

Moscú se ha adaptado a la mayoría de las medidas tomadas por la UE en su contra y continúa vendiendo millones de barriles de petróleo a países como India y China.

Hoy 16:10

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, declaró el viernes 23 de enero que se está llevando a cabo una investigación para determinar la legalidad de la bandera de un petrolero desviado por la Armada francesa el jueves 22 de enero, así como el propósito del buque.

La interceptación del buque, sospechoso de formar parte de la flota fantasma que permite a Rusia exportar petróleo a pesar de las sanciones, tuvo lugar en alta mar en el Mediterráneo occidental, entre la costa sur de España y la costa norte de Marruecos, según informó la policía marítima francesa en un comunicado.

“Se está llevando a cabo una investigación para determinar la bandera y las intenciones de este buque. Esta operación es totalmente coherente con la realizada hace unos meses, en octubre, frente a las costas de Madeira, para interrumpir el movimiento de los buques de la flota fantasma que Rusia utiliza para eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos, el Reino Unido y Europa”, dijo Barrot.

“Sanciones relacionadas con la navegación de barcos que enarbolan banderas falsas para seguir vendiendo petróleo y financiando el esfuerzo bélico (ruso) (en Ucrania)”, agregó.

Un vídeo publicado el viernes por las Fuerzas Armadas francesas muestra a su Armada abordando el buque e interactuando con su tripulación.

La UE ha impuesto 19 paquetes de sanciones contra Rusia, pero Moscú se ha adaptado a la mayoría de las medidas y continúa vendiendo millones de barriles de petróleo a países como India y China, generalmente a precios reducidos.

“Al igual que la operación frente a Madeira, esta se llevó a cabo en colaboración con nuestros aliados, con los países que, como nosotros, apoyan a Ucrania y pretenden desmantelar la flota en la sombra que también hemos sancionado”, dijo el canciller francés.

Gran parte del petróleo es transportado por lo que se conoce como una flota fantasma, compuesta por buques que operan al margen de la industria marítima occidental.

El petrolero interceptado navegaba desde Múrmansk, en el norte de Rusia, y está sujeto a sanciones internacionales, además de ser sospechoso de operar bajo bandera falsa, según declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, en su mensaje.

El petrolero navegaba bajo bandera de las Comoras, según datos proporcionados por LSEG.

En octubre, Francia detuvo otro petrolero sancionado, el Boracay, frente a su costa oeste y lo liberó pocos días después.