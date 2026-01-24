Riquelme le restó importancia a la falta de refuerzos: “No hay que traer futbolistas por traer”

Juan Román Riquelme brindó una entrevista en streaming en la que dejó definiciones fuertes sobre el presente y el futuro de Boca Juniors. El presidente xeneize les hizo un pedido directo a los jugadores de cara a la nueva temporada y esquivó la pregunta sobre las incorporaciones que aún no llegaron en este mercado de pases.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Los jugadores saben que le deben títulos al hincha”, sentenció Riquelme. Y profundizó: “Boca no es igual que jugar en cualquier equipo del mundo, lleva un tiempo de adaptación. Si salís campeón, el hincha te perdona todo. Pero no nos ha tocado ganar; nos falta dar ese pasito. Este año tenemos que exigirnos al máximo porque tenemos que tener muchas alegrías”.

“Me preocupa que el equipo juegue bien”

Consultado por Flavio Azzaro sobre los refuerzos, el dirigente evitó dar precisiones. “Me preocupa que el equipo juegue bien. Siempre trabajamos para tener uno más fuerte. Queremos traer jugadores para mejorar; no hay que traer por traer”, respondió, sin confirmar ni descartar nombres.

Riquelme también opinó sobre la estructura de los campeonatos en Argentina. “Lo que hablo ahí adentro, queda ahí adentro”, dijo en un primer momento. Luego agregó: “Entiendo que siempre se puede mejorar. Es fútbol. No comparto que una zona sea más fuerte que la otra. Juegan 11 contra 11. Hay que respetar a cada equipo”.

Optimismo por Ángel Romero

Uno de los pocos nombres propios que mencionó fue el de Ángel Romero, delantero paraguayo que suena con fuerza para llegar a Boca. “Hablé hoy. Si Dios quiere, ojalá lo podamos tener entre nosotros. Los abogados ya están intercambiando papeles”, aseguró Riquelme, mostrando optimismo sobre la posible incorporación.

Obras en La Bombonera y Casa Amarilla

El presidente también se refirió a las obras en La Bombonera y a los proyectos de infraestructura. “En las elecciones mostraron la cancha, un puente y otro estadio, y nadie preguntó nada”, criticó.

Además, explicó la situación de los terrenos frente a Casa Amarilla: “Queremos hacer un miniestadio para las otras disciplinas, pero nos tienen que firmar una parcela. Le vamos a cumplir al vóley y al básquet. En algún lugar lo vamos a hacer porque queremos que estén cada vez mejor. No se puede hacer un estadio al lado del otro”.

Recuerdos de su etapa como jugador

La entrevista también tuvo un repaso emotivo por su trayectoria como futbolista. “Quería jugar toda mi vida acá. Me obligaron a irme en 2002. Jugué seis años con contrato de juvenil. Riquelme le ganó al Real Madrid con un contrato de juvenil. Era el chico más feliz del mundo”, recordó.

Incluso compartió una anécdota familiar: “Estuve cinco años y medio en Europa, llegué a la semifinal de la Champions League y mi papá nunca fue a verme. Él quería que yo solo jugara acá”.

De cara al inicio de la temporada, Riquelme fue claro: “Voy a hacer todo lo posible por ganar y porque el hincha esté contento”. Además, confirmó que la continuidad de Claudio Úbeda nunca estuvo en duda. “Sabíamos que iba a continuar”, cerró.