Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 ENE 2026 | 26º
X
Somos Deporte

Riquelme recordó la final de Madrid y explicó por qué se metió en la política de Boca

El presidente xeneize habló en la previa del debut de su equipo en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Hoy 08:46

Juan Román Riquelme explicó los motivos que lo llevaron a involucrarse en la política de Boca Juniors, con una confesión íntima ligada a la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid. En una charla con Flavio Azzaro, el actual presidente xeneize reveló que ese momento marcó un antes y un después en su vida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Me tocó mirar la final de Madrid con mis amigos. Fue la primera vez que mi hijo Agustín se sentó al lado, se puso a llorar y me pidió que vuelva. Ahí fue mi decisión de volver”, contó Román, al recordar el episodio que lo empujó a regresar al club desde otro rol.

Te recomendamos: Riquelme le restó importancia a la falta de refuerzos: “No hay que traer futbolistas por traer”

En ese sentido, Riquelme aclaró que su participación dirigencial no responde a enfrentamientos personales. “No voy en contra de nadie, ni peleo con nadie. Amo a mi club y quiero al club para que el hincha esté contento, para que La Bombonera esté más linda, para que el Polideportivo de Ezeiza esté mejor y para que las otras disciplinas sigan creciendo”, remarcó.

Por último, el presidente de Boca dejó en claro cuáles son los objetivos futbolísticos de su gestión. “Queremos tener un orden, para que el equipo pueda ganar títulos. Yo no tengo la intención de usar al club para otra cosa”, afirmó, marcando una línea clara sobre el rumbo que pretende para el primer equipo y para la institución en general.

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Juan Román Riquelme

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Moto de alta cilindrada y un auto protagonizaron un violento choque sobre avenida Belgrano
  3. 3. Brasil imputó por "injuria racial" a la abogada santiagueña retenida en Brasil
  4. 4. Alan Paredes, el "Yankee" que vive en Tucumán y se viralizó tras su visita a Santiago del Estero
  5. 5. Tragedia vial en el barrio Borges: motociclista murió tras derrapar sobre calle 16
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT