Riquelme recordó la final de Madrid y explicó por qué se metió en la política de Boca

El presidente xeneize habló en la previa del debut de su equipo en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Hoy 08:46

Juan Román Riquelme explicó los motivos que lo llevaron a involucrarse en la política de Boca Juniors, con una confesión íntima ligada a la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid. En una charla con Flavio Azzaro, el actual presidente xeneize reveló que ese momento marcó un antes y un después en su vida.

“Me tocó mirar la final de Madrid con mis amigos. Fue la primera vez que mi hijo Agustín se sentó al lado, se puso a llorar y me pidió que vuelva. Ahí fue mi decisión de volver”, contó Román, al recordar el episodio que lo empujó a regresar al club desde otro rol.

En ese sentido, Riquelme aclaró que su participación dirigencial no responde a enfrentamientos personales. “No voy en contra de nadie, ni peleo con nadie. Amo a mi club y quiero al club para que el hincha esté contento, para que La Bombonera esté más linda, para que el Polideportivo de Ezeiza esté mejor y para que las otras disciplinas sigan creciendo”, remarcó.

Por último, el presidente de Boca dejó en claro cuáles son los objetivos futbolísticos de su gestión. “Queremos tener un orden, para que el equipo pueda ganar títulos. Yo no tengo la intención de usar al club para otra cosa”, afirmó, marcando una línea clara sobre el rumbo que pretende para el primer equipo y para la institución en general.