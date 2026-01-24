Ingresar
Policiales

Otro incidente vial sobre avenida Belgrano provocó destrozos esta madrugada

Un conductor perdió el control de su rodado y terminó embistiendo un poste del alumbrado público y una palmera. Ocurrió a metros de donde colisionaron una moto de alta cilindrada y un auto, al sur de la Madre de ciudades.

Hoy 09:24

Los incidentes viales no se detienen en la Capital de Santiago del Estero.

En la madrugada de este sábado 24 de enero, apenas horas después del tremendo accidente entre una moto y un Fiat Grand Siena (ver nota relacionada), el conductor de un rodado tiró una palmera y un poste del alumbrado público luego de embestirlos violentamente, en la intersección de avenida Belgrano y Capitán Ardiles.

El hecho es investigado por personal policial, pero las imágenes dejan ver la magnitud del hecho. Los daños son importantes y personal municipal y de áreas competentes trabajaron desde horas tempranas para normalizar la situación.

El tránsito se vio parcialmente afectado por ambos hechos que alteraron la calma de la zona sur de la Madre de Ciudades.

