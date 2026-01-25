“El cerebro de nuestros niños no está en venta”: fuerte rechazo de Emmanuel Macron al uso de las redes sociales en menores

El presidente de Francia pidió a la Asamblea Nacional la pronta aprobación de la ley que impulsa restringir el acceso a los menores de 15 años.

Hoy 06:09

Desde hace varios meses, inspirada en la decisión de Australia, Francia busca avanzar en una regulación más estricta sobre el uso de redes sociales por parte de los adolescentes. Ese impulso cobró fuerza en las últimas horas a partir de un video difundido en redes sociales, en el que el presidente francés, Emmanuel Macron, explicó que le pidió a su gobierno acelerar el tratamiento de la ley con el objetivo de que entre en vigencia a partir del próximo inicio del ciclo lectivo.

“Vamos a prohibir las redes sociales a los menores de 15 años y vamos a prohibir los celulares en las secundarias. Creo que es una regla clara: clara para nuestros adolescentes, clara para las familias y para los docentes“, afirmó el jefe de Estado en un video publicado este sábado 24 de enero y difundido por BFMTv, el canal francés de noticias de 24 horas.

Según explicó Macron, la iniciativa busca dar continuidad a un trabajo político que se viene desarrollando desde hace años. “Todo esto viene también a concretar un trabajo que venimos llevando adelante juntos desde hace varios años. Quiero agradecer a los diputados del grupo, a Gabriel Attal (líder del partido Renacimiento (Renaissance)), y también a todos nuestros compañeros de camino de estos últimos años que llevaron adelante estas luchas", sostuvo.

El proyecto de ley fue impulsado por la diputada Laure Miller, del partido Juntos por la República (Ensemble pour la République), la coalición que nuclea a la mayoría presidencial de Emmanuel Macron.

En ese marco, Macron anunció que solicitó a su gabinete acelerar el proceso. “He pedido al gobierno que active el procedimiento acelerado lo antes posible para que pueda pasar por el Senado. El compromiso que asumí es que esto sea aplicable a partir del próximo inicio del ciclo lectivo", afirmó.

Este mecanismo permitirá que el texto sea examinado una sola vez en la Asamblea Nacional y en el Senado, antes de pasar por una comisión mixta paritaria. “Lo que me importa es tener un texto eficaz, que esté a la altura de nuestros compromisos, de la lucha que hemos llevado adelante en Europa y en Francia, y que pueda incorporarse a la vida cotidiana de las familias y de nuestros adolescentes a partir del próximo 1 de septiembre", subrayó el jefe de Estado francés.

En el video, Macron reforzó el sentido político de la medida con un mensaje contundente: “El cerebro de nuestros niños y de nuestros adolescentes no está en venta. Las emociones de nuestros niños y adolescentes no están en venta ni deben ser manipuladas, ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos. En el fondo, es un mensaje de protección de nuestros hijos y una decisión muy concreta de soberanía e independencia de Francia", afirmó.

Aunque el gobierno francés había anunciado inicialmente la presentación de un proyecto propio con medidas similares, con la difusión del video quedó claro que Macron respaldará la iniciativa impulsada por Miller.

El proyecto de ley cuenta además con el apoyo del Reagrupamiento Nacional (Regroupement National) partido presidido por Jordan Bardella, Horizons (Horizontes) y Los Republicanos (Les Républicains). No obstante, La Francia Insumisa (La France insoumise) rechazo el proyecto, Arnaud Saint-Martin,diputado del partido denunció un “paternalismo digital”.

Antes de llegar a la Asamblea Nacional, donde será tratado este lunes 26 de enero, el proyecto impulsado por Miller fue aprobado por la Comisión de Asuntos Culturales y de Educación, aunque con múltiples modificaciones. Los cambios estuvieron fuertemente condicionados por el dictamen del Consejo de Estado, emitido el pasado 8 de enero.



Algunos cambios

El núcleo del conflicto radicaba en la verificación de la edad de los usuarios. En su redacción original, el artículo primero de la iniciativa establecía que las redes sociales debían rechazar la inscripción de menores de 15 años, lo que implicaba obligar a las plataformas a desplegar herramientas de verificación o estimación de edad que impidieran a cualquier menor francés crear una cuenta. Para Miller, esa responsabilidad debía recaer directamente sobre las plataformas digitales.

Sin embargo, el Consejo de Estado fue categórico: ningún Estado miembro puede imponer de manera unilateral nuevas obligaciones a los gigantes digitales. Desde la entrada en vigor del Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), esa competencia corresponde exclusivamente a la Unión Europea. En términos concretos, Francia puede restringir el acceso de los menores a determinados contenidos, pero no obligar a las plataformas a verificar de forma sistemática la edad de todos sus usuarios.

Como consecuencia de ese dictamen, Miller presentó una enmienda que reescribió por completo el artículo primero. La nueva redacción establece, tal como sugirió el Consejo de Estado, que “está prohibido a los menores de 15 años acceder a un servicio de redes sociales”.

La lógica jurídica queda así invertida. Ya no son las plataformas las que tienen prohibido inscribir a menores, sino que son los propios menores de 15 años quienes no tienen derecho a acceder a estos servicios. Se trata de un matiz legal clave. “Mediante un artificio de redacción, cambiando la formulación, se logra finalmente imponerles esa restricción”, aseguró Miller durante el debate en comisión, según consignó Le Monde.

Con esta reformulación, el texto impone una obligación de resultado a las plataformas: dado que los menores no tienen derecho a estar presentes en redes sociales, cualquier cuenta perteneciente a un niño pasa a ser considerada un contenido ilícito, que debe ser retirado. En virtud de la normativa europea, aquellas plataformas que “no respeten la prohibición de acceso de los menores de 15 años serían sancionadas”, insistió Miller en declaraciones a la agencia AFP.

Otra de las observaciones del Consejo de Estado apuntó a la definición, considerada demasiado amplia, de las redes sociales alcanzadas por la norma, ya que podía incluir servicios “para los cuales, debido a su contenido o a su modo de funcionamiento, no se justifica ningún riesgo para la salud y la seguridad de los menores”, como plataformas educativas o de ayuda mutua.

Para responder a esas objeciones, el proyecto establece ahora un sistema de dos niveles. Por un lado, se prevé una prohibición total para las redes sociales consideradas peligrosas para el “desarrollo físico, mental o moral” de los menores de 15 años. La lista de esas plataformas será definida por decreto, previo dictamen de la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom). Entre las plataformas mencionadas figuran TikTok, Instagram, Snapchat y X. El resto de los servicios quedaría sujeto a un régimen de autorización parental, como en el caso de YouTube o Whatsapp.

En busca de simplificar el texto, también fueron eliminadas dos medidas: el delito de negligencia digital y la propuesta de un “toque de queda digital”, que pretendía prohibir el acceso a las redes sociales entre las 22 y las 8 para adolescentes de entre 15 y 18 años. Esta última fue considerada “carente de justificación suficiente” por el Consejo de Estado.

En contrapartida, se incorporó un nuevo artículo que extiende la prohibición del uso de celulares en las escuelas secundarias, como ya ocurre en las primarias desde 2018, a partir del inicio del ciclo lectivo 2026.

Este lunes 26 de enero, la propuesta será presentada formalmente ante la Asamblea Nacional con el respaldo del Poder Ejecutivo, que busca acelerar el proceso con el objetivo de permitir su aplicación a partir del próximo inicio del ciclo lectivo.

Fuente: diario La Nación