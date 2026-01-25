Ingresar
De la mano de “Lato” Santillán, Quimsa se recuperó con un triunfazo ante Boca en La Bombonerita

Tras la salida de Leandro Ramella, la Fusión se impuso sobre el Xeneize por 75-66 con el DT santiagueño conduciendo al equipo de manera interina.

Hoy 13:03
Quimsa logró una victoria clave como visitante al derrotar a Boca por 75 a 66 en La Bombonerita, en un partido donde mostró carácter y solidez en los momentos decisivos. Con este resultado, La Fusión volvió a la senda del triunfo y ya piensa en su próximo compromiso ante Platense.

El inicio fue parejo, con Barreiro y Johnson marcando el ritmo para el 8 iguales en los primeros minutos. El juego entró luego en una meseta y ambos entrenadores movieron el banco en busca de respuestas. Un triple de Giorgetti le dio ventaja al Xeneize (25-20), en un tramo de bajo goleo.

La visita reaccionó con triples de Johnson y Robinson, aprovechando un pasaje errático del local, que solo sumó 10 puntos en el cuarto. Así, Quimsa se fue al entretiempo arriba por la mínima (36-35).

En el tercer parcial, Lema y Robinson encabezaron un parcial de 7-0 que inclinó el trámite para los santiagueños. Boca respondió con Smith y Vega, pero la visita sostuvo la diferencia con los aportes de Freeman y Johnson, cerrando el cuarto 58-49.

En el último segmento, Martín Cuello descontó para Boca, mientras que Robinson tomó las decisiones ofensivas clave para sostener la ventaja. El intento final del local, liderado por Smith, fue neutralizado y Solanas sentenció el partido.

Triunfazo para los dirigidos por Edgardo Santillán y Guillermo Maurino. Brandon Robinson fue figura con 16 puntos, 4 asistencias y 1 tapa, acompañado por Tyren Johnson (17 puntos y 9 rebotes) y Sam Freeman (14 rebotes y 12 tantos). En Boca se destacaron Michael Smith (14) y Martín Cuello (13).

Con este resultado, Quimsa (11-10) visitará el martes a Platense desde las 20.30, mientras que Boca (10-10) jugará el miércoles ante San Martín en Corrientes.

