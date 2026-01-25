De la mano de “Lato” Santillán, Quimsa se recuperó con un triunfazo ante Boca en La Bombonerita

Tras la salida de Leandro Ramella, la Fusión se impuso sobre el Xeneize por 75-66 con el DT santiagueño conduciendo al equipo de manera interina.

Hoy 13:03

Quimsa logró una victoria clave como visitante al derrotar a Boca por 75 a 66 en La Bombonerita, en un partido donde mostró carácter y solidez en los momentos decisivos. Con este resultado, La Fusión volvió a la senda del triunfo y ya piensa en su próximo compromiso ante Platense.

El inicio fue parejo, con Barreiro y Johnson marcando el ritmo para el 8 iguales en los primeros minutos. El juego entró luego en una meseta y ambos entrenadores movieron el banco en busca de respuestas. Un triple de Giorgetti le dio ventaja al Xeneize (25-20), en un tramo de bajo goleo.

La visita reaccionó con triples de Johnson y Robinson, aprovechando un pasaje errático del local, que solo sumó 10 puntos en el cuarto. Así, Quimsa se fue al entretiempo arriba por la mínima (36-35).

En el tercer parcial, Lema y Robinson encabezaron un parcial de 7-0 que inclinó el trámite para los santiagueños. Boca respondió con Smith y Vega, pero la visita sostuvo la diferencia con los aportes de Freeman y Johnson, cerrando el cuarto 58-49.

En el último segmento, Martín Cuello descontó para Boca, mientras que Robinson tomó las decisiones ofensivas clave para sostener la ventaja. El intento final del local, liderado por Smith, fue neutralizado y Solanas sentenció el partido.

Triunfazo para los dirigidos por Edgardo Santillán y Guillermo Maurino. Brandon Robinson fue figura con 16 puntos, 4 asistencias y 1 tapa, acompañado por Tyren Johnson (17 puntos y 9 rebotes) y Sam Freeman (14 rebotes y 12 tantos). En Boca se destacaron Michael Smith (14) y Martín Cuello (13).

Con este resultado, Quimsa (11-10) visitará el martes a Platense desde las 20.30, mientras que Boca (10-10) jugará el miércoles ante San Martín en Corrientes.