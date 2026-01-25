Ingresar
Sin Ramella, Quimsa va por la recuperación ante Boca en La Bombonerita

Tras la salida de su entrenador, la Fusión visita al Xeneize buscando volver al triunfo en la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 06:58
Quimsa Boca

Quimsa comienza su visita a Buenos Aires y este domingo intentará dar el golpe ante Boca Juniors en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El partido se jugará en La Bombonerita, a partir de las 11 con transmisión de TyC Sports.

El encuentro marcará el inicio de la era post Ramella en el banco de La Fusión. Tras la reciente salida del entrenador, el equipo santiagueño será conducido de manera interina por Edgardo “Lato” Santillán y Guillermo Maurino, quienes también estarán al frente en el duelo del martes ante Platense, en Vicente López.

Quimsa llega a este compromiso luego de dos derrotas consecutivas como local, frente a Regatas Corrientes y San Martín. La gira aparece como una oportunidad clave para recuperar confianza y resultados.

Actualmente, el conjunto santiagueño se ubica en el 12º puesto de la tabla, con un récord equilibrado de 10 triunfos y 10 derrotas, y necesita sumar para no perder terreno en una Liga Nacional cada vez más pareja.

Del otro lado, Boca también intentará reaccionar. El Xeneize viene de caer el viernes como local ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia, resultado que lo dejó en el décimo lugar, con una marca de 10 victorias y nueve caídas.

Así, en La Bombonerita, se cruzan dos equipos con urgencias y objetivos similares, en un partido que puede marcar un punto de inflexión para Quimsa en esta nueva etapa.

