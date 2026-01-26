¿Hay un plan para desgastar a Verónica Lozano?: el papel de La Reini y Wanda Nara

En el programa Infama analizaron la silenciosa batalla en Telefe entre Wanda Nara y Verónica Lozano y donde aparece el nombre Sofía La Reini Gonet en un supuesto rol clave.
La próxima edición de Bake Off en la pantalla de Telefe viene generando ruido interno hace rato entre las dos máximas candidatas a estar al frente del reality gastronómico: por un lado Wanda Nara, actual conductora de MasterChef Celebrity, y por el otro Verónica Lozano, quien conduce Cortá por Lozano.
Lo cierto es que si bien Bake Off no tiene fecha confirmada para su regreso a la pantalla, mucho se habla de quién será finalmente la animadora de la nueva edición.
En este contexto, en el programa Infama (América Tv) mostraron un informe sobre este tema donde aseguran que Wanda usa a La Reini Sofía Gonet para desgastar a Vero Lozano.
Esto se dio también luego de que La Reini visitara el ciclo que conduce Lozano y luego la influencer salió a criticarla en redes, desatando una dura respuesta de la conductora, quien cuestionó que no le dijo nada de eso cuando la tuvo en frente.
“La guerra por un programa de cocina: Vero Lozano vs Wanda Nara”, anunció el informe del programa que conduce Marcela Tauro. “Las dos están peleando cuerpo a cuerpo por Bake Off. Ahora, Wanda usó a La Reini como peón para ir desgastando de a poquito a Vero”, aseguró el locutor.
En tanto, Costa, presente en el panel y quien trabaja con Lozano, explicó la situación actual con respecto al futuro televisivo de Vero: "Hay un proyecto para cuando termine Gran Hermano que puede ser agosto, septiembre, noviembre, nunca sabes. Nosotros tabajamos todas las tardes y la citaron a ella para hcer tres galas como participante y a la gente le gustó mucho. Vero mostró una parte de ella divina y siguió avanzando en el certamen (por Lozano en la anterior edición de Bake Off)".
"Ahora si bien es cierto que todos los proyectos de televisión son a confirmar, en teoría, cuando termine Gran Hermano va Bake Off. Es un formato que a la gente le gusta y que ya está comprado", cerró Costa, dando como certeza que el reality gastronómico regresará al aire. Habrá que ver quién lo conduce: si Wanda Nara o Verónica Lozano.
