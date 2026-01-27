“Me encantó estar acá”: MasterChef Celebrity sumó un nuevo eliminado

El programa del lunes tuvo muchas idas y vueltas. Cómo le fue al santiagueño Rusherking y quién es la famosa que dejó las cocinas más famosas del país.

Hoy 05:39

Tras la gala de regreso, mediante la cual tanto Emilia Attias como Rusherking y Esther Goris se ganaron un lugar en la competencia por el premio mayor, MasterChef Celebrity (Telefe) ) vivió otra noche clave de eliminación. De esta manera, bajo la conducción de Wanda Nara, el jurado integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui despidieron a un nuevo participante.

Así, la emisión del reality culinario comenzó con siete concursantes en la cuerda floja: Ian Lucas, Rusherking, Maxi López, Esther Goris, Evangelina Anderson, Leandro "Chino" Leunis y Miguel Ángel Rodríguez.

Antes de enfrentarse al desafío para seguir en competencia, los participantes debieron superar una mini prueba que consistió en lavar los utensilios y elementos de cocina que encontraron sucios en sus respectivas estaciones que tuvo como ganadora a Evangelina Anderson, quien obtuvo como beneficio 30 segundos extra a solas en el mercado para conseguir los productos necesarios para el reto culinario.

De esta manera, el jurado anunció que la consigna de la jornada sería preparar una pasta simple o rellena con diseño en 60 minutos: una masa de distintos sabores —como remolacha, espinaca y cúrcuma, entre otros—, combinando originalidad y creatividad en un plato tan vistoso como sabroso.

Los platos más destacados de la noche fueron los de Leandro "Chino" Leunis (raviol abierto relleno de zanahoria y queso azul con manteca, y salvia) y Ian Lucas (raviolones bicolor rellenos de jamón y roquefort con crema de verdeo, y panceta).

Evangelina Anderson (torteletis rellenos de langostino con salsa de azafrán y manteca), Miguel Ángel Rodríguez (cintas tricolor con salsa de panceta y ajo) y Rusherking (Fettucinis bicolor con salsa Alfredo) integraron el segundo grupo de concursantes salvados.

Por otro lado, los platos menos logrados de la jornada fueron los de Esther Goris (Cintas negras con salsa de tomate, ajo y perejil) y Maxi López (Farfalle bicolor con manteca, salvia, tomates confitados, avellanas tostadas, anchoas y caviar).

Sin embargo, el jurado decidió que la actriz sea quien dejara el certamen de MasterChef Celebrity.

Fue entonces cuando, fiel a su estilo, Goris tomó la palabra para expresar su gratitud por la oportunidad de cocinar para el jurado del reality culinario y despedirse formalmente de la competencia: "Gracias. Desde ya, muchas gracias por la comprensión, y por la ayuda que todos me han brindado. Todo es gratitud. Me encantó estar acá".