“Tenés que pegarte una ducha”: la frase que dejó mal parada a Wanda Nara

El comentario de una famosa reavivó la polémica y encendió las redes.

Hoy 08:04

Wanda Nara sigue en boca de todos por sus supuestos problemas de higiene personal. La polémica volvió a encenderse por repetir que la China Suárez huele mal, frase que obligó a Mauro Icardi a salir a defender a su pareja con los tapones de punta.

En las últimas horas, se viralizó un video en el que Viviana Canosa reconoció que en el pasado le pidió a la mediática que se bañe para hacer los móviles con su ciclo de chimentos.

“Le decíamos: ‘Hoy tenés que pegarte una ducha porque tenía el pelo sucio’”, mencionó la periodista al recordar las primeras apariciones mediáticas de Nara.

A esto se le sumaron unas picantes declaraciones de Marcelo Polino, que años atrás también hundió a la empresaria confirmando que “iba sucia al teatro”.

“Un día me la encontré en la puerta y le dije ‘querida, lavate los pies para venir’. Era primera figura en Carlos Paz”, sostuvo.