Fuerte choque entre auto y moto en Av. Libertad y Colón deja dos jóvenes heridos

El accidente ocurrió alrededor de las 8 de la mañana de este martes. Las víctimas de 17 y 19 años sufrieron lesiones leves.

Un fuerte accidente de tránsito se registró este martes por la mañana en la intersección de las avenidas Libertad y Colón, una zona de alto tránsito, y dejó como saldo dos jóvenes lesionados.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.30, cuando por causas que se investigan, una motocicleta Zanella ZB colisionó con un automóvil Fiat Siena que circulaba por avenida Colón, en sentido norte-sur.

De acuerdo al parte oficial, el rodado menor era conducido por Matías Contreras, de 17 años, quien llevaba como acompañante a Ángel Gabriel Contreras, de 19 años. Ambos circulaban por avenida Libertad, de este a oeste.

Como consecuencia del impacto, el acompañante, Gabriel quedó tendido sobre la cinta asfáltica, por lo que fue necesaria la intervención del SEASE 107. Ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital Regional, donde se determinó que presentaban lesiones leves.

En tanto que el automóvil era conducido por Carlos Sayago, de 41 años. No fue necesaria la intervención de personal de Criminalística, ya que los vehículos fueron retirados del lugar para normalizar el tránsito en la zona.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Cuarta. El fiscal Dr. Martín Silva dispuso la realización de los exámenes médicos, pericias de rigor, verificación de los rodados y test de alcoholemia a los conductores. Los vehículos quedaron secuestrados preventivamente y serán restituidos una vez cumplidas las diligencias correspondientes.