Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 ENE 2026 | 24º
X
Policiales

Fuerte choque entre auto y moto en Av. Libertad y Colón deja dos jóvenes heridos

El accidente ocurrió alrededor de las 8 de la mañana de este martes. Las víctimas de 17 y 19 años sufrieron lesiones leves.

Hoy 10:14

Un fuerte accidente de tránsito se registró este martes por la mañana en la intersección de las avenidas Libertad y Colón, una zona de alto tránsito, y dejó como saldo dos jóvenes lesionados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió alrededor de las 8.30, cuando por causas que se investigan, una motocicleta Zanella ZB colisionó con un automóvil Fiat Siena que circulaba por avenida Colón, en sentido norte-sur.

De acuerdo al parte oficial, el rodado menor era conducido por Matías Contreras, de 17 años, quien llevaba como acompañante a Ángel Gabriel Contreras, de 19 años. Ambos circulaban por avenida Libertad, de este a oeste.

Como consecuencia del impacto, el acompañante, Gabriel quedó tendido sobre la cinta asfáltica, por lo que fue necesaria la intervención del SEASE 107. Ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital Regional, donde se determinó que presentaban lesiones leves.

En tanto que el automóvil era conducido por Carlos Sayago, de 41 años. No fue necesaria la intervención de personal de Criminalística, ya que los vehículos fueron retirados del lugar para normalizar el tránsito en la zona.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Cuarta. El fiscal Dr. Martín Silva dispuso la realización de los exámenes médicos, pericias de rigor, verificación de los rodados y test de alcoholemia a los conductores. Los vehículos quedaron secuestrados preventivamente y serán restituidos una vez cumplidas las diligencias correspondientes.

TEMAS Accidente

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Homicidio del barrio Centenario: buscan una familia para la perra que quedó desamparada por la detención de su dueño
  3. 3. Tal como estaba previsto, una fuerte lluvia cayó en Santiago del Estero: cómo seguirá el tiempo este martes 27 de enero del 2026
  4. 4. Tras una persecución, detuvieron en Añatuya a un peligroso delincuente con frondoso prontuario
  5. 5. Es oficial el aumento en las asignaciones familiares: cuánto cobrarán los beneficiarios en febrero
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT