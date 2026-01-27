Abel Pintos opinó sobre el show del Chaqueño Palavecino con Javier Milei en Jesús María

El artista se refirió a la polémica por la participación del Presidente durante la presentación del músico folklórico.

Hoy 12:15

Luego de la repercusión que generó la presencia de Javier Milei en el Festival de Jesús María, donde el presidente compartió escenario con el Chaqueño Palavecino, Abel Pintos dio su mirada sobre la expresión política dentro de los shows musicales.

En diálogo con un cronista de Cadena 3, el cantante fue consultado por la posibilidad de manifestar ideas políticas desde el escenario y su respuesta apuntó a contextualizar la situación dentro de la historia de la música popular.

“Siempre presente estuvo a lo largo de los años. Muchos grandes ídolos de la música popular han utilizado su canto justamente para expresar sus ideas. Me parece que no es una cosa nueva”, explicó Pintos, marcando que el cruce entre arte y política no es un fenómeno reciente.

Cuando el periodista le repreguntó si veía alguna diferencia entre hacerlo desde una canción y no desde un discurso explícito, el artista fue claro: “No, no me parece que esté mal. Vivimos en democracia, gracias a Dios”.

Con sus declaraciones, Abel Pintos evitó entrar en polémicas y optó por una postura conciliadora, destacando la libertad de expresión como un valor central dentro de la vida democrática, incluso en espacios culturales y artísticos de gran exposición pública.