Ángel Romero y su llegada a Boca: "Me sorprendió el llamado de Riquelme"

A través de sus canales oficiales, el Xeneize confirmó la contratación del delantero paraguayo, que ya se realizó la revisión médica.

Hoy 14:46

Ángel Romero se convertirá en el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. El club lo confirmó este lunes a través de sus redes sociales, en la misma jornada en la que el delantero paraguayo arribó al país tras quedar libre de Corinthians. “Me sorprendió el llamado de Riquelme”, confesó apenas pisó suelo argentino.

Este martes por la mañana, Romero se presentó en la clínica para someterse a la revisión médica y, si todo transcurre con normalidad, por la tarde se sumará al plantel que conduce Claudio Úbeda. Antes de viajar desde Asunción, el atacante habló con la prensa paraguaya y se refirió a este nuevo desafío en su carrera.

Boca ya había intentado sumarlo años atrás y Juan Román Riquelme lo había definido públicamente como “un grandísimo jugador”. Aunque aquellas negociaciones no prosperaron, el contacto se mantuvo en el tiempo. Además, el vínculo familiar también pesa: su hermano Óscar Romero vistió la Azul y Oro entre enero de 2022 y julio de 2023, período en el que disputó 65 partidos, convirtió cuatro goles y dio 14 asistencias.

Ante la gran cantidad de bajas en ataque, todo indica que Ángel Romero podría ser titular desde el inicio, siempre que el cuerpo técnico lo vea en condiciones. Sobre su estado físico, el propio futbolista aclaró: “Físicamente me siento muy bien. Me falta un poco de ritmo de juego. Ya comenzó el campeonato argentino y trataré de ponerme a punto para lo que viene”.

“Es un desafío que estaba buscando, la presión que tiene Boca es máxima. Siempre hay que dar el 100%”, agregó antes de subirse al avión. Y remarcó: “Quiero ponerme bien físicamente. Estuve casi un mes parado después de la Copa de Brasil. La idea es estar a la altura de Boca, un equipo que siempre pelea grandes cosas”.

Romero también siguió de cerca el debut del Xeneize en el torneo: “Estuve mirando el partido contra Riestra, tienen buen equipo y buen grupo. El apoyo de la hinchada siempre está y será un placer pisar La Bombonera. Voy para ayudar al equipo y demostrar mi trabajo”.

Ya en la Argentina, reveló cómo se dio el contacto decisivo: “Me sorprendió el llamado de Román porque nunca había tenido la posibilidad de hablar así tan cerca con él. Si bien está en contacto con Óscar, como se dio ahora nunca había pasado”.

Cómo llega Ángel Romero a Boca: sus números recientes

El ex Cerro Porteño fue titular habitual en Corinthians hasta mediados de 2025, cuando la llegada de Dorival Júnior cambió su panorama. A pesar de ser capitán, una sequía goleadora y una expulsión ante Juventude el 11 de agosto le hicieron perder definitivamente el puesto. Recién volvió a jugar el 7 de diciembre, también frente a Juventude, en la última fecha del Brasileirao, con un equipo alternativo previo a la semifinal de la Copa de Brasil.

Ese título fue levantado por Romero, aunque no sumó minutos ni en semifinales ni en la final, cerrando una temporada de mayor a menor. En la campaña 2025 disputó 74 partidos, con cinco goles y tres asistencias, cuatro de esos tantos en el Campeonato Paulista.

En total, su segunda etapa en el Timao llegó a su fin con dos récords históricos: es el extranjero con más goles y más partidos en el club, con 67 tantos en 377 encuentros. Ahora, buscará trasladar ese recorrido a La Bombonera.