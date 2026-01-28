Ingresar
Javier Milei participará esta tarde del acto por el Día del Holocausto

El mandatario dirá presente en el museo homónimo de la ciudad de Buenos Aires, ubicado sobre la calle Montevideo al 919, en el barrio de Recoleta.

Hoy 11:33
Milei Museo Holocausto

El presidente Javier Milei participará esta tarde en el acto en conmemoración del Día Internacional del Holocausto que se celebra en el museo homónimo de la ciudad de Buenos Aires, ubicado sobre la calle Montevideo al 919, en el barrio de Recoleta.

El mandatario retornó a Buenos Aires durante la madrugada luego de una visita en la ciudad costera de Mar del Plata donde recorrió las principales zonas céntricas de la ciudad, visitó la fábrica de helados de Lucciano's, asistió al show de su expareja, la humorista Fátima Flórez, y disertó en la Derecha Fest.

Este miércoles a las 17, según supo la agencia Noticias Argentinas, el libertario compartirá el acto con las máximas autoridades de la comunidad judía como el titular de la DAIA, Mauro Berenstein, y el secretario general de la AMIA, Mario Sobol, entre otros. Se espera que asista acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien también lo escoltó durante la estadía en la costa atlántica; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y otros miembros del Gabinete.

Durante su última participación, el mandatario aseguró que el aniversario contaba con una carga emocional y simbólica particular dado que estaba atravesado por la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas en Gaza. “La presente hora mundial nos demuestra, a diario, con cada ataque a Israel, que el antisemitismo y el odio hacia la civilización occidental están más vigentes que nunca, lo que nos obliga a no claudicar en nuestra lucha”, denunció hace un año atrás.

Se trata de una fecha particular en el calendario de la comunidad que se conmemora luego de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) designara al 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto tras la liberación del campo de exterminio Auschwitz.

Lo cierto es que, además de dar asistencia, Javier Milei tiene un vínculo particular con el judaísmo. En más de una oportunidad reveló sus intenciones de convertirse al judaísmo, aunque luego de asumir las responsabilidades presidenciales pospuso su objetivo. Sin embargo, ha asistido a sinagogas y ha recibido a rabinos y autoridades.

