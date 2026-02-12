La Municipalidad de La Banda continúa impulsando a los emprendedores locales

El intendente Nediani destacó la importancia de la apertura al dialogo con el sector privado en la ciudad de La Banda que en este caso busca dar apoyo a los vecinos.

11/02/2026

El intendente Ing. Roger Nediani se reunió con el Gerente Comercial de Coca Cola Santiago del Estero, Javier Giorgis y la gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad, Romina Saravia Falcón con el objetivo de dar a conocer sus programas corporativos para impulsar a los emprendedores a desarrollarse en áreas clave de digitalización e innovación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata de una innovadora plataforma virtual de contenidos diseñada para capacitar con herramientas prácticas a los comerciantes de todo el país, de manera que puedan fortalecer sus negocios.

En esta línea, con el objetivo de impulsar el crecimiento del sector comerciante en estas áreas, Coca-Cola Argentina lanzó, junto con sus socios embotelladores (Coca-Cola Femsa, Coca-Cola Andina, Reginald Lee y Arca Continental) un nuevo programa llamado "Coca-Cola Impulsa tu Negocio".

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Además, el programa ofrece clases virtuales relativas con la gestión de un negocio, vinculadas a la atención al cliente, ventas, y marketing, que busca impulsar a los comerciantes a revender mejor y generar las mejores promociones posibles. También, la iniciativa trabaja en una propuesta de transformación y aceleración digital para almacenes y kioscos.

En este sentido, el intendente Nediani destacó la importancia de la apertura al dialogo con el sector privado en la ciudad de La Banda que en este caso busca dar apoyo a los vecinos que tienen sus propios emprendimientos.

“Desde la gestión hemos buscado siempre habilitar espacios en los que los emprendedores bandeños puedan ofrecer sus productos y dar a conocer sus marcas en las ferias artesanales que organizamos a través de la Oficina de Emprendedores”, indicó Nediani.

Los vecinos que deseen obtener mayor información sobre estas propuestas deben dirigirse a las páginas webs https://academia.neuronacomercial.com/registro-rapido/ y para los jóvenes entre 17 y 24 años en https://www.chicos.net/programon