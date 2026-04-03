Vecinos lincharon a “Coña”, un conocido delincuente de La Banda

Ocurrió este viernes a la noche en el barrio Gorrini. Los vecinos lo redujeron hasta que llegó la policía.
Un grupo de vecinos del barrio Gorrini de la ciudad de La Banda, atacaron y golpearon a un conocido delincuente apodado “Coña”.
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El joven, al que se lo ve golpeado y con sangre en su rostro, está acusado de múltiples robos en al zona.
La policía llegó al lugar cuando ya lo tenían reducido. Esposaron al joven y lo trasladaron a la comisaría.
“Coña”, habría perpetrado ilícitos en los últimos días, según indicaron los moradores.