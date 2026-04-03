Pedro Rosemblat cruzó a Javier Milei tras sus críticas: “Preguntale a tu amiga Patricia Bullrich”

El conductor respondió con ironía al Presidente luego de que lo cuestionara por un comentario sobre Montoneros. El intercambio sumó tensión política y se volvió viral en redes sociales.

04/04/2026

Un nuevo cruce entre figuras del ámbito político y mediático volvió a encender la polémica en redes sociales. Esta vez, el protagonista fue Pedro Rosemblat, quien le respondió con dureza al presidente Javier Milei tras ser cuestionado por un comentario vinculado a la organización Montoneros.

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El episodio se originó a partir de la viralización de un video en el que el conductor comparte una charla distendida con la periodista María O’Donnell. En ese intercambio, ambos abordaban —entre risas— el financiamiento de Montoneros, lo que generó fuertes críticas desde sectores cercanos al oficialismo por considerar inapropiado el tono.

Fue el propio Milei quien salió al cruce desde sus redes sociales, donde expresó su rechazo al contenido del video. Con un mensaje breve, el mandatario cuestionó la liviandad con la que se trató un tema sensible de la historia argentina y lanzó una frase con alto contenido político: “Kirchnerismo. Esto es lo que tenemos enfrente”.

Lejos de esquivar la polémica, Rosemblat recogió el guante y respondió públicamente con un mensaje cargado de ironía. “Presidente, si le interesa el tema, le puede preguntar a su amiga Patricia Bullrich”, escribió, en alusión directa a la funcionaria.

La respuesta no terminó allí. En el mismo posteo, el conductor redobló la apuesta: “Ella quizás no se ría, pero se lo puede contar en primera persona”, agregó, elevando la tensión del cruce y sumando referencias al pasado político de la ministra durante los años 70.

El intercambio escaló rápidamente en redes sociales, donde usuarios de distintos espacios políticos tomaron posición y amplificaron el debate. Mientras algunos respaldaron la postura de Milei por considerar que no corresponde banalizar ciertos episodios históricos, otros defendieron la reacción de Rosemblat como una crítica a las contradicciones dentro del propio oficialismo.

No es la primera vez que el periodista queda en el centro de la escena por sus posicionamientos políticos. Además, su vínculo con Lali Espósito suele potenciar la repercusión de cada intervención pública, en un contexto donde la relación entre la artista y el Presidente ya ha protagonizado episodios de alta tensión mediática.