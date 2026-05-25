Jujuy: jóvenes salvan sus vidas tras caer por un barranco

Dos adolescentes en Jujuy se salvaron milagrosamente de un siniestro vial en el que su vehículo cayó a un barranco sin sufrir heridas graves.

Hoy 14:19

Dos adolescentes lograron salvar sus vidas de forma milagrosa tras caer a un barranco en un siniestro vial registrado en Jujuy. Afortunadamente, los jóvenes no sufrieron heridas de consideración durante el incidente que ocurrió esta madrugada.

El hecho tuvo lugar en un tramo de la ruta provincial Nº 56, a la altura del Centro Cultural 'Lola Mora' en el barrio La Viña de la capital jujeña. En circunstancias que se están investigando, el conductor del Ford Focus perdió el control del vehículo, lo que llevó a la caída en el pronunciado barranco.

El personal de la Seccional 50º del barrio Campo Verde fue alertado del siniestro gracias a un llamado al 911, que informó sobre el accidente. Rápidamente, una comisión de efectivos se dirigió al lugar, acompañados por el personal del Same y del Cuerpo de Bomberos.

Los rescatistas lograron rescatar a los adolescentes y proporcionarles la asistencia necesaria. Durante la atención médica, los jóvenes manifestaron que no habían sufrido lesiones graves, aunque estaban algo conmocionados por la violencia del impacto.

El Cuerpo de Bomberos participó también en el lugar para remolcar el vehículo, que fue trasladado a la sede policial como parte del secuestro preventivo para las pericias correspondientes. La investigación sobre las causas del accidente continúa.

Una fuente cercana a la investigación declaró que, considerando las condiciones en las que se encontró el auto, es un verdadero milagro que los adolescentes no hayan sufrido lesiones. Las actuaciones complementarias del caso están bajo la responsabilidad de la Seccional 50º y el Juzgado Contravencional se encargará de labrar las actas pertinentes.