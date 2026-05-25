Úbeda probó con Ander Herrera y ya perfila el once de Boca para la “final” ante Universidad Católica

El entrenador ensayó con un equipo con tres cambios pensando en el duelo decisivo por la Copa Libertadores.

Hoy 15:05

Boca comenzó a definir el equipo para uno de los partidos más importantes del semestre. Este lunes, en una práctica realizada en La Bombonera, Claudio Úbeda ensayó un once con la presencia de Ander Herrera pensando en el duelo crucial del próximo jueves frente a Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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El encuentro, que se disputará desde las 21.30, será determinante para las aspiraciones del Xeneize, ya que necesita ganar para seguir con vida en el certamen continental.

Durante el entrenamiento matutino, el DT introdujo tres modificaciones respecto al equipo que igualó 1 a 1 ante Cruzeiro la semana pasada.

Uno de los cambios obligados fue el ingreso de Marco Pellegrino por Ayrton Costa, quien llegó al límite de amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Además, Exequiel Zeballos ocupó el lugar de Miguel Merentiel, afectado por un desgarro. De todos modos, en Boca todavía mantienen una mínima esperanza de poder recuperarlo y lo esperarán hasta último momento.

La principal novedad pasó por la inclusión de Ander Herrera en reemplazo de Tomás Belmonte. Se trató de una decisión táctica de Úbeda, quien apostaría por la experiencia y jerarquía del mediocampista español para un partido de máxima tensión.

Si bien el equipo pierde llegada al área rival, una de las virtudes de Belmonte, el cuerpo técnico considera que la trayectoria internacional de Herrera puede resultar clave en un contexto de alta presión.

Aún restan dos entrenamientos antes del compromiso ante el conjunto chileno, aunque todo indica que el DT ya tiene una base bastante definida.

Consciente de la importancia del encuentro, Úbeda volverá a implementar la modalidad de doble concentración, una estrategia que ya había utilizado en la previa del Superclásico frente a River.

La intención del entrenador es aislar al plantel martes y miércoles para reforzar el enfoque competitivo y preparar todos los detalles del duelo copero, que además podría marcar su despedida del club, ya que su contrato finaliza el próximo 30 de junio.

El equipo que probó Boca este lunes fue:

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.