Tucumán celebra el Día de la Patria con entrada gratuita

Este domingo 24 de mayo, San Miguel de Tucumán celebrará el Día de la Patria con una entrada libre y gratuita en un evento lleno de música y tradiciones.

Hoy 15:40

El próximo domingo 24 de mayo, la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán se transformará en un importante escenario cultural para la celebración del “Domingo Patrio en la Ciudad”. Este evento, organizado por la Municipalidad, invita a todos los vecinos y turistas a participar de una velada llena de música, danza y tradición.

A partir de las 16 horas, los asistentes podrán disfrutar de las ferias de Artesanos y Gourmet que estarán ubicadas en los alrededores de la plaza, ofreciendo una oportunidad única para conocer las producciones locales y adquirir productos típicos de la región.

Cuando el sol comience a ponerse, a partir de las 18 horas, el escenario principal dará inicio a espectáculos de primer nivel. La Banda Municipal de Música y los Ballets Folclóricos San Miguel y Sol Naciente ofrecerán un repertorio de música y bailes tradicionales que promete encantar al público.

El evento culminará con la presentación del espectáculo “Oíd Mortales” (la Patria en canciones), un recorrido musical por la historia argentina que contará con la participación de destacadas voces femeninas de la provincia, como Adriana Tula, Viviana Taberna, Sofía Ascárate y Belén Herrera, bajo la dirección musical de Francisco Santamarina.

El evento alcanzará su punto culminante a la medianoche, cuando se entonen las estrofas del Himno Nacional Argentino, marcando la llegada oficial del Día de la Patria.

Este evento es organizado por la Dirección de Promoción de Eventos y la Dirección de Relaciones Institucionales del Municipio, con el respaldo de la Subsecretaría de Cultura. La entrada es completamente libre y gratuita, aunque se suspenderá en caso de lluvia.