VIDEO: la reacción de Franco Colapinto cuando se enteró que River perdió la final con Belgrano

El piloto argentino, reconocido hincha de Boca, fue sorprendido por fanáticos xeneizes tras el GP de Canadá y respondió con un gesto que rápidamente se volvió viral.

Hoy 15:26

Franco Colapinto volvió a dar que hablar, pero esta vez fuera de las pistas. Luego de su histórica actuación en el Gran Premio de Canadá, donde finalizó sexto y consiguió el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1, el piloto argentino protagonizó un divertido momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Mientras se retiraba del circuito junto a su pareja, la actriz y cantante Maia Reficco, algunos hinchas de Boca se acercaron para saludarlo y aprovecharon para comentarle la derrota de River ante Belgrano en la final del Torneo Apertura.

La reacción de Colapinto fue inmediata: miró a los fanáticos, apretó el puño y festejó brevemente antes de subirse a una camioneta.

El gesto generó furor entre los usuarios en redes sociales, especialmente entre los simpatizantes xeneizes, ya que el piloto de Alpine nunca ocultó su fanatismo por Boca y suele dejar guiños relacionados con el club cada vez que tiene oportunidad.

Más allá del episodio viral, el fin de semana fue inolvidable para el argentino desde lo deportivo. Colapinto terminó sexto en el circuito Gilles Villeneuve y sumó ocho puntos importantes para el campeonato.

Con esta actuación, el bonaerense alcanzó las 15 unidades en el Campeonato de Pilotos y se ubica en el undécimo puesto de la tabla general.

Tras la carrera, el piloto compartió su felicidad en redes sociales con una publicación que rápidamente explotó entre sus seguidores.

“¡Muuuuuuchos puntos, sexto puesto y mejor resultado en F1 por segunda carrera consecutiva! Vamos por más, gracias a todos por bancar!”, escribió junto a varias imágenes del fin de semana en Montreal.

Además, Colapinto volvió a sumar puntos por tercera vez en la temporada y ratificó el gran presente que atraviesa en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Ahora, el argentino tendrá unos días de descanso antes de afrontar el próximo desafío en el histórico circuito de Mónaco, donde se disputará la próxima fecha de la Fórmula 1 entre el 5 y el 7 de junio.

El cronograma del GP de Mónaco será el siguiente:

Viernes 5 de junio

Práctica libre 1: 08.30 a 09.30

Práctica libre 2: 12.00 a 13.00

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 07.30 a 08.30

Clasificación: 11.00 a 12.00

Domingo 7 de junio

Carrera: 10.00

Todos los horarios corresponden a la Argentina.