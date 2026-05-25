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Lula arrancó una radioterapia preventiva en plena cuenta regresiva electoral

El mandatario brasileño comenzó sesiones de radioterapia luego de una intervención por una lesión en la piel y no modificó sus planes electorales.

Hoy 15:40
Luiz Lula da Silva

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició este lunes un tratamiento preventivo de radioterapia, tras haber sido operado el mes pasado por una lesión cutánea en el cuero cabelludo. Lo informó el hospital en el que se llevó a cabo el procedimiento.

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Lula, de 80 años, aspira a un cuarto mandato en las elecciones presidenciales de octubre.

El gobernante izquierdista  multiplicó publicaciones en redes sociales en las que se le ve haciendo  ejercicio, en medio de dudas sobre su salud. 

“Después  de que fuese retirada una lesión basocelular” el 24 de abril, “se optó  por un tratamiento complementario con radioterapia superficial  preventiva”, precisó en un comunicado el Hospital Sirio-Libanés, en Sao  Paulo.

“El presidente seguirá sus actividades diarias sin restricciones”, con acompañamiento médico, agregó el texto.

Claramente visible, la lesión era un carcinoma basocelular, que la dermatóloga Cristina Abdalla, a cargo de la intervención realizada en ese centro médico, consideró “común” y “causada por la exposición al sol”.

En algunas de sus últimas apariciones públicas, Lula usó un sombrero para protegerse durante el período de recuperación.

Lo mismo hizo a fines de 2024, después de haber pasado por una operación de urgencia en la cabeza tras un accidente doméstico.

Frente a Lula, se perfila como principal adversario en los comicios el senador Flávio Bolsonaro, de 44 años, hijo mayor del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022).

El exgobernante cumple en régimen domiciliario una pena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado.

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