El jefe de Alpine elogió a Colapinto tras su actuación en Canadá y dejó una frase sobre su futuro

Steve Nielsen destacó el crecimiento del piloto argentino luego de su histórico sexto puesto en Montreal y valoró la evolución que mostró en las últimas carreras.

Hoy 16:05

El histórico sexto puesto conseguido por Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá sigue generando repercusiones positivas dentro de Alpine. Esta vez, quien salió a respaldar públicamente al piloto argentino fue Steve Nielsen, una de las principales autoridades del equipo francés.

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Tras la carrera disputada en Montreal, el directivo elogió el rendimiento del joven de 22 años y dejó un mensaje alentador sobre su proyección en la Fórmula 1.

“Todavía es pronto, supongo que es una muestra de dos carreras. Lo hizo bien en Miami y volvió a hacerlo bien aquí. Ojalá siga así por mucho tiempo”, expresó Nielsen en diálogo con el sitio especializado Motorsport.

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Las declaraciones llegaron luego de la mejor actuación de Colapinto desde su llegada a la máxima categoría, resultado que además le permitió sumar puntos importantes y seguir creciendo dentro del campeonato.

El jefe de Alpine también reconoció que hubo un cambio positivo en el nivel mostrado por el argentino durante las últimas fechas, aunque evitó profundizar sobre las razones específicas de esa evolución.

“No puedo fingir que sé qué cambió con Franco, pero sea lo que sea, hay que seguir por este camino”, agregó.

Además de elogiar el desempeño del piloto bonaerense, Nielsen recordó que el inicio del fin de semana en Canadá había sido complicado para el equipo francés.

Según explicó, Colapinto apenas pudo completar una vuelta durante la primera práctica libre debido a problemas mecánicos en su monoplaza, situación que condicionó la preparación para el resto de la actividad.

“Tuvimos un comienzo de fin de semana complicado, con Franco dando solo una vuelta en la FP1 de un fin de semana sprint”, señaló.

El dirigente también destacó el trabajo del otro piloto de Alpine, Pierre Gasly, quien logró recuperarse tras una clasificación complicada y terminó octavo en la carrera principal.

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Por otro lado, Nielsen reconoció que Alpine también se vio favorecido por algunas decisiones estratégicas equivocadas de otros equipos, especialmente de McLaren, aunque remarcó que esta vez la suerte estuvo del lado de la escudería francesa.

“Sí, tuvimos algo de suerte porque otros hicieron elecciones de neumáticos algo extrañas al comienzo, pero el equipo trabajó bien”, concluyó.

Con este gran presente, Colapinto continúa consolidándose dentro de la Fórmula 1 y cada vez suma más respaldo tanto dentro de Alpine como entre los especialistas internacionales.