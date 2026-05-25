Detenidos con celulares robados cerca de un boliche en Salta

Un hombre y una mujer fueron detenidos en Salta tras ser sorprendidos con cinco teléfonos celulares robados a asistentes de un boliche nocturno.

Hoy 16:25

Durante la madrugada de este domingo, efectivos de Seguridad Urbana de Salta llevaron a cabo una intervención que resultó en la detención de un hombre de 21 años y una mujer de 23.

Los agentes patrullaban la avenida Monseñor Tavella cuando observaron movimientos sospechosos de dos personas, quienes presuntamente actuaban bajo la modalidad de "descuidistas".

Según el informe de la Policía de Salta, la intervención se realizó en las inmediaciones de un local bailable, donde las conductas de los sospechosos coincidían con las características de este tipo de delitos.

Los descuidistas suelen aprovechar las aglomeraciones y distracciones de las víctimas para llevar a cabo robos, lo que llevó a los efectivos a actuar rápidamente.

Tras identificar a los sospechosos, la policía procedió al secuestro de cinco teléfonos celulares que, según las primeras investigaciones, habían sido sustraídos a personas que se encontraban dentro del boliche.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia, junto con los elementos secuestrados.

La causa está bajo la intervención de la Fiscalía Penal 3, que se encargará de avanzar con las actuaciones pertinentes para determinar las responsabilidades de los involucrados.