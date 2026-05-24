En vivo: Sarmiento recibe a Boca Unidos con el impulso de su primer triunfo en el Federal A

El Profe jugará este lunes desde las 16 en La Banda, por la décima fecha del torneo. Viene de vencer a Tucumán Central y buscará seguir creciendo en la tabla.

Hoy 17:27

Sarmiento de La Banda recibirá este lunes 25 de mayo a Boca Unidos de Corrientes, por la décima fecha del Torneo Federal A, que marcará el inicio de la segunda rueda del campeonato.

Datos del partido

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Día: lunes 25 de mayo

Hora: 16

Partido: Sarmiento vs. Boca Unidos

Torneo: Federal A

Fecha: 10

Árbitro: Ramón Federico Guaymas Tornero

Asistentes: Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo

Cuarto árbitro: Facundo Misael Vizgarra Campos