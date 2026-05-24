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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 MAY 2026 | 21º
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En vivo: Sarmiento recibe a Boca Unidos con el impulso de su primer triunfo en el Federal A

El Profe jugará este lunes desde las 16 en La Banda, por la décima fecha del torneo. Viene de vencer a Tucumán Central y buscará seguir creciendo en la tabla.

Hoy 17:27
Sarmiento formación

Sarmiento de La Banda recibirá este lunes 25 de mayo a Boca Unidos de Corrientes, por la décima fecha del Torneo Federal A, que marcará el inicio de la segunda rueda del campeonato.

Datos del partido

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Día: lunes 25 de mayo
Hora: 16
Partido: Sarmiento vs. Boca Unidos
Torneo: Federal A
Fecha: 10
Árbitro: Ramón Federico Guaymas Tornero
Asistentes: Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo
Cuarto árbitro: Facundo Misael Vizgarra Campos

TEMAS Club Atlético Sarmiento Torneo Federal A

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